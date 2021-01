Treballadors d'IQOXE: «Ningú de l'empresa ens ha trucat mai per saber com estem»

Aquest dijous fa un any de l'explosió a l'empresa química IQOXE que va causar tres morts, diversos ferits i una gran sensació d'inseguretat i fragilitat a tota la població del Camp de Tarragona. L'ACN ha pogut parlar amb treballadors de la companyia, alguns dels quals encara estan de baixa per les seqüeles físiques i psicològiques que els va causar el sinistre."Cap directiu ni ningú de l'empresa ens ha trucat mai per saber com estem", asseguren malgrat tot. Una afirmació que contrasta amb la versió que sempre ha donat la química, que ha presumit de preocupar-se pels damnificats. Alhora, assenyalen que IQOXE continua sense vetllar per la seguretat i només es preocupa per reobrir les plantes de producció i maximitzar beneficis."Tinc problemes per poder dormir amb normalitat. Estic molt nerviós, intranquil, no puc fer un dia a dia mitjanament normal", explica un dels empleats. Encara avui hi ha set persones de baixa per diferents conseqüències relacionades amb la deflagració. Totes les persones que han acceptat donar el seu testimoni han demanat mantenir-se en l'anonimat. Tenen por de la química i de les represàlies que puguin patir ells, les seves famílies i els seus companys. Un temor que ja existia a la plantilla abans de l'explosió i que en els darrers mesos fins i tot s'ha incrementat.Un any després del sinistre lamenten que "IQOXE ha mentit en tot". "Fa uns dies vaig sentir declaracions del representant de l'empresa que deia que per a ells és molt important l'atenció als accidentats i als familiars. Em vaig indignar. Poden mentir en temes tècnics o en temes administratius, però mentir en qüestions personals dels treballadors és molt greu", comenta un. "Ningú ha trucat mai a cap dels ferits. Mai. Potser a algun company una trucada l'hauria ajudat a sentir-se acompanyat", afegeix un altre. Alhora, reconeixen que la química no els ha ofert cap indemnització i que tot el tractament mèdic que han hagut de fer ha estat mitjançant la seguretat social i mútues privades contractades pels empleats.Per exemplificar la fredor en el tracte per part d'IQOXE recorden el cas d'un dels ferits. Era un treballador jove que portava uns tres mesos a l'empresa amb un contracte temporal. Quan encara era a l'hospital recuperant-se la companyia li va comunicar que se li havia acabat el contracte i que no el renovaven. "Potser és legal, però èticament és horrible", constata un testimoni. I un company completa: "una empresa normal, que a més factura milions d'euros, hauria intentat recol·locar-lo i ajudar-lo".La situació personal de cada empleat és diferent i malgrat els està costant molt passar pàgina intenten mirar al futur. Un futur incert i que estarà condicionat, en alguns casos, a la seva recuperació. "Allà no hi torno. Vaig acabar molt malament. Mai més tornaré a treballar a cap empresa química", afirma taxativament un treballador que encara està de baixa.Un altre, en canvi, dubta: "Estic en un punt que no miro al futur. A dia d'avui no puc trepitjar l'empresa, m'és impossible. M'agradaria treure'm tota la merda que tinc al cap i poder treballar. Voldria fer vida normal i fer tot el que feia abans, però no puc. No em puc concentrar més d'un minut seguit, no puc llegir més d'una pàgina d'un llibre ni estar deu minuts veient una pel·lícula al sofà. Sortir al carrer amb gent em costa, si surto és per estar sol. Sóc sociable i mai havia estat així", lamenta. Altres es conformen en poder continuar treballant a IQOXE, conscients que els costaria molt trobar una feina similar dins el sector a Tarragona.Amb tot, avancen que la situació dins l'empresa no ha canviat gaire de l'explosió ençà i apunten directament el conseller delegat de l'empresa, José Luís Morlanes. "Mentre hi hagi Morlanes al capdavant no canviarà res. Seguiran buscant el màxim benefici i tenir menys personal", afirma un.Aquesta persona fins i tot l'acusa de ser el màxim responsable del mal ambient i del clima de por que hi ha a l'empresa. Fins al punt que diverses vegades, des dels passadissos del costat dels despatxos dels alts càrrecs, ha sentit com amb crits ha insultat i menyspreat al director de la planta, Juan Manuel Rodríguez Prats. Tots dos són els dos principals investigats per la causa judicial. "Pirata" o "líder sectari" són alguns dels qualificatius que li dedica la plantilla.Amb tot, expressen molts dubtes sobre les promeses de la companyia de millorar la seguretat. D'entrada diuen que van molt curts de personal. A més, posen damunt la taula la bunquerització de les sales de control. Un aspecte que l'empresa públicament ha dit que farà. Però en els últims mesos s'han posat en marxa algunes plantes –entre elles la d'òxid d'etilè- i els empleats afirmen que, de moment, res de sales bunqueritzades. "Si ara hi hagués un accident, a la gent que hi ha dins la fregeixes", exemplifiquen per demostrar la manca de compromís de la direcció.Alhora també posen el focus en l'administració. I concretament en la Generalitat i en els requisits que demana a les químiques per poder funcionar. "L'òxid d'etilè és el producte més perillós que es fabrica al polígon químic, és una bomba", comenten. Per tant, consideren que els elements de protecció reglamentaris haurien de ser proporcionals a aquest risc.Com a cas paradigmàtic posen el de la sala de control de la planta d'òxid d'etilè, que es va construir a finals dels anys 70. "Segurament, per les càrregues de producció que hi havia aleshores, l'edifici de la sala de control sí que era adequat. Però actualment es fabriquen 330 tones diàries, sis vegades més que llavors. Potser aquí la Generalitat s'hauria d'aturar a pensar si aquets edifici avui en dia encara és adequat", revela un membre de la plantilla. Tant IQOXE com la Generalitat han expressat en diferents ocasions que la companyia compleix la normativa. El Govern fins i tot ha dit que els requisits legals que imposa a les empreses del sector són més exigents dels que marca la directiva europea.Aquest dijous, coincidint amb el primer any del succés, hi haurà dues manifestacions a Tarragona. La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), CCOO, UGT i altres entitats veïnals es concentraran davant l'ajuntament de la ciutat per tornar a reclamar més seguretat a la indústria petroquímica. L'acte es durà a terme a les 18.40 hores, per commemorar el moment en que va esclatar el reactor d'IQOXE. Paral·lelament, l'Associació de Veïns de Bonavista n'ha convocat una altra al mateix barri de Ponent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor