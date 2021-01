Un jutge obliga per primer cop a vacunar una anciana tot i l'oposició de la seva filla

Altres notícies que et poden interessar

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Santiago de Compostel·la ha obligat a vacunar una dona gran d'una residència davant la negativa de la filla a que se li administrés el vaccí i atès el grau de deteriorament cognitiu de la dona per prendre la decisió.La mesura judicial es van posar en marxa el dissabte a instàncies del centre residencial per a gent gran Domus Vi San Lázaro que iniciava la campanya de vacunació entre els seus residents i davant la negativa de la filla d'una usuària.En el seu escrit, el centre apuntava que l'anciana presentava una capacitat "molt limitada" des del punt de vista cognitiu, fet que la sentència ratifica després de demanar l'informe forense. L'informe determina que la dona "no es troba, pel grau de deteriorament cognitiu que pateix, en condicions de participar, si més no mínimament, en la decisió que s'adopti sobre la conveniència de la seva vacunació".Per això, i després d'escoltar els arguments de la filla, entre ells els possibles efectes secundaris, el jutge ha aprovat la vacunació a la força per primer cop a l'Estat basant-se en un informe sobre la seguretat de les vacunes defensat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor