Aquests són els insults preferits dels catalans

¿Cuáles son los tres insultos más comunes en cada comunidad autónoma? pic.twitter.com/P17LcxenWI — Jon Andoni 🔎🧠🔍 (@jdunabeitia) December 16, 2020

Els tres insults més utilitzats a Catalunya són "gilipolles", "imbècil" i "cabró/cabrona", segons un estudi encapçalat pels filòlegs María Méndez Santos i Jon Andoni Duñabeitia, de la Universitat d'Alacant i la Universitat Nebrija (Madrid) respectivament. Les dades s'han extret d'un formulari , en el qual encara es pot participar, amb gairebé 3.000 respostes de persones de tot Espanya, que només podien escriure insults d'una paraula."Gilipolles", "imbècil" i "cabró/cabrona" també han estat els més utilitzats a la resta dels territoris, encapçalant les tres primeres posicions del rànquing dels 10 insults més utilitzats a l'estat. La resta que completen la llista són: "subnormal", "hijoputa/hijaputa", "tonto/tonta", "idiota", "puto/puta", "capullo/capulla" i "payaso/payasa".L'enquesta ha recollit un total de 87 insults, entre els quals es podien trobar alguns com "marica/maricón", "guarra", "zorra", "mongolo" i "retrasado", a més a més dels que es troben al rànquing com "subnormal" i "puta" i que presenten un caràcter discriminatori, homòfob i masclista.María Méndez, coautora de l'estudi, ha declarat en una entrevista a RAC1 que les paraules que tries per insultar et defineixen com a persona. "Si tu fas servir marica com a insult és perquè penses que és una cosa dolenta", ha afirmat. El que més ha sorprès als autors de l'enquesta ha estat no trobar insults racistes al rànquing.Pel que fa a l'ús dels insults segons gènere i edat, s'ha pogut apreciar com el gènere no influeix, ja que homes i dones fan servir els mateixos. En canvi, sí que s'ha observat diferència d'insults respecte a les edats, sent "gilipolles" més comú en menors de 25 anys i "cabró" i "imbècil" en persones més grans.

