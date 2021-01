Pimec demana fer les eleccions «amb la màxima urgència»

Altres notícies que et poden interessar

La patronal de la petita i mitjana empresa Pimec té una opinió molt clara sobre si s'han d'ajornar les eleccions o no . El seu secretari general, Antoni Cañete, ha demanat celebrar-les "amb la màxima urgència", sempre que la situació sanitària ho permeti per poder formar un govern estable. "Serà molt difícil d'explicar que es pugui anar a esquiar, però no es puguin celebrar els comicis".Ho ha dit en l'acte de presentació del Pla de Viabilitat Empresarial impulsat per la patronal i el departamen d'Empresa i Coneixement. Al seu costat, el conseller Ramon Tremosa ha recordat que dijous es dispsoarà d'un informe complet de l'autoritat sanitària i divendres es decidiran si s'ajornen les eleccions. Ahir, el Govern ja va deixar en l'aire mantenir la data del 14-F. El secretari general de Pimec ha assegurat que el món empresarial sempre reclama tenir governs i que es generin situacions d'estabilitat. La posició de Pimec sobre el 14-F és similar a la que darrerament ha expressat Foment del Treball, que en l'assemblea celebrada aquest dilluns va ser molt explícita reclamant que es tiri endavant amb les eleccions."Tenim moltes empreses a la UCI i necessitem un programa de recuperació", ha afirmat en el mateix acte el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa. El Pla de Viabilitat Empresarial que s'ha presentat té l'objectiu de protegir el teixit productiu i impulsar-lo després de la Covid-19.Ramon Tremosa ha assegurat que si hi ha més restriccions, el Govern obrirà la porta a més ajudes a les empreses. Però ha recordat les limitacions financeres de la Generalitat, ja que qui té més capacitat de condonar tributs o tarifes i emetre deute és el govern de l'Estat, de qui ha reclamat que faci el que encara no ha fet: adoptar mesures similars a les de la resta de la UE. "Per això els organismes internacionals asseguren que la crisi és més profunda a l'estat espanyol".El conseller ha llançat un missatge d'optimisme al dir que "si les vacunes funcionen com esperem, el 2021 es podrà començar a normalitzar la situació". Tremosa ha assegurat que "qui sap de les empreses són les empreses, no el Govern" i ha explicat que una diferència entre els teixits empresarials entre el sud i el nord d'Europa és que al sud hi ha un teixit d'empreses més petites que al nord, el que les fa menys resilients en moments de grans crisi com l'actual. Les pimes constitueixen el 99% del teixit productiu català.Per la seva banda, Antoni Cañete ha assegurat que la situació de les empreses sota la pandèmia fa que sigui "inviable" la represa de l'activitat empresarial. Ha reclamat a les administracions, en especial la de l'Estat, que "posi tota la carn a la graella", com han fet bona part dels països de la Unió Europea. "Hem de salvar els que paguen els nostres impostos", ha clamat Cañete, que ha demanat a les administracions que siguin sensibles al teixit empresarial: "Rescatem les pimes si volem que els nostres fills tinguin un futur".És un programa gratuït, 100% subvencionat, que diagnostica la situació i viabilitat de l'empresa, capacita l'empresariat amb les eines necessàries per identificar els factors clau de canvi i transformació, i estructura un full de ruta de viabilitat del negoci a mitjà i llarg termini. El pla s'adreça bàsicament a empreses d'entre 3 i 49 treballadors amb 3 anys o més d'activitat.El conseller ha explicat que el Govern ha lliurat 800 milions d'euros a les empreses en els darrers tres mesos, i el seu departament ha destinat a socórrer el teixit empresarial 269 milions, bàsicament en els sectors de restauració, comerç i turisme. Tremosa ha afegit que la conselleria fa els seus pagaments a 35 dies, el que suposa un esforç enorme per part de l'administració.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor