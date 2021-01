El Govern exigeix a la Moncloa ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Ajudes directes i l'obligatorietat del teletreball. Aquestes han estat les dues principals exigències que ha fet el Govern a la Moncloa aquest matí al ple de la Diputació Permanent al Parlament. El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, han reclamant "responsabilitat" al govern espanyol i han criticat la deixadesa a l'hora d'abordar els problemes econòmics derivats de la pandèmia del coronavirus. "Si hem d'afrontar mesos de dificultat necessitem que els sectors que hauran de fer sacrificis es vegin compensats. Hi posarem tot el que puguem, però el govern espanyol també ho ha de fer. No hi ha excuses", ha dit Aragonès, que ha recordat que la Generalitat ha donat fins ara 867 milions d'euros en ajudes directes als sectors afectats per la Covid-19.Aragonès, ha dit que és "fonamental" la restricció de la mobilitat per aturar els contagis, i en aquets sentit el teletreball ha de ser obligatori. "Cal que es dicti el teletreball obligatori en totes les feines que sigui possible", ha dit el vicepresident, i això és competència del govern espanyol. "És imprescindible, no ho podem deixar en un acord entre les parts", ha insistit Aragonès, i ha dit que si s'aconsegueix augmentar els índex del teletreball les restriccions es podran replantejar i que hi hagi menys afectacions en altres sectors. Així mateix, ha dit que si l'Estat no ho vol fer traspassi la competència al Parlament perquè pugui fer obligatòria aquest sistema de treball. Aragonès també ha demanat prorrogar els ERTO fins al 30 de juny i que es paguin aquells que encara no s'han pagat. "La situació és crítica i treballem per anar a un sistema d'ajudes trimestral per salvar l'economia i que serveixi per a injecció directa d'ajudes, permanent, als sectors més afectats", ha dit.La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha auntat que economia i salut "són dos conceptes que no es poden destriar" i ha explicat que la relació entre els àmbits sanitari, social i econòmic ha de permetre trobar les mesures més efectives per frenar la pandèmia. En aquest sentit, ha dit que es té en compte l'evolució de les dades, el consell dels expert i el diàleg amb els sectors. El Govern ha creat dos espais de diàleg, un amb els sectors estratègics de reconstrucció i un de seguiment de la contenció de la Covid-19. "Aquests àmbits de diàleg donen resposta a l'acord nacional de bases per a la reactivació econòmica i la protecció social, i tindran representació de les organitzacions empresarials i sindicals, i de la Generalitat", ha dit Budó.La portaveu ha denunciat la "deixadesa i abandonament" del govern espanyol en establir mesures de protecció social i econòmica. "La pandèmia ha tornat a posar de manifest que si volem avançar com a societat necessitem disposar de totes les eines d'un estat", ha reblat Budó.Aragonès ha admès que l'evolució de la pandèmia és "preocupant", amb 493 pacients a l'UCI i més de 2.000 ingressats per coronavirus. Aragonès ha detallat que les projeccions diuen que venen setmanes "molt complicades" a nivell sanitari i assistencial. "Cal fer de nou tots els esforços per frenar la corba i evitar el col·lapse del sistema de salut", ha demanat. El vicepresident ha dit que les decisions i les mesures s'han de fer pensant en el bé comú, i ha dit que durant la pandèmia hi ha veus que reclamen més restriccions i d'altres que també demanen tenir en compte l'economia. "Cadascuna d'aquesta posicions, que no són absolutes, tenen part de raó", ha dit Aragonès, que ha situat la responsabilitat dels Govern en la capacitat de trobar "el punt òptim" en cada moment entre les necessitat econòmiques, sanitàries i socials fent prevaldre l'interès general. "La línia vermella que no podem passar és la del col·lapse del sistema sanitari", ha reblat el vicepresident.El vicepresident en funcions de president ha reivindicat les mesures adoptades pel Govern per frenar la pandèmia, amb el tancament del Ripollès i la Cerdanya durant les festes de Nadal, i també les restriccions de principis d'any. "Les mesures van des del confinament municipal a la limitació de l'activitat comercial", ha detallat Aragonès. Les mesures acaben, en principi, aquest diumenge, però s'estudiarà, en el marc del Procicat, si es mantenen o es canvien.Budó ha admès que la situació és "molt complexa", a Catalunya i als països de l'entorn. "La situació és molt preocupant i per això el Govern ha pres mesures molt restrictives per mantenir la corba de la pandèmia", ha dit la portaveu del Govern. L'objectiu, reduir al màxim la interacció social i mobilitat, dos factors clau per frenar la pandèmia. Budó ha repassat les mesures dictades per l'executiu, amb limitacions de reunions i confinaments perimetrals, i ha insistit que la Generalitat és proactiva en la recerca del virus per trencar cadenes de contagi amb cribratges massius i un reforç del sistema de rastreig. En aquestes dues setmanes s'han posat en marxa dos programes per intensificar la recerca del virus, amb un nou programa de rastreig i d'anàlisi d'aigües residuals per detectar rebrots.Aragonès ha situat en la vacunació la gran esperança i ha demanat superar "les pors" i que tothom es vacuni. De tota manera, ha dit que això no pot suposar un relaxament i ha dit que el Govern treballa amb l'objectiu de posar 738.000 dosis en les primeres dotze setmanes de vacunació. "Hi arribarem", ha assegurat Aragonès, que ha fet autocrítica pels problemes logístics de les primeres setmanes, que van alentir uns dies la posada en velocitat de creuer de l'estratègia de vacunació. "Tenim més de 91.000 persones vacunades. Anem a bon ritme i, en la mesura que sigui possible, l'hem d'incrementar", ha dit, i ha recordat que si baixa el ritme de contagis es podran destinar més esforços a la vacunació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor