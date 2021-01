Tots els partits i candidats que s'han presentat per les eleccions pel 14-F

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les llistes que es presenten a les eleccions del 14 de febrer amb els noms de tots els seus candidats. Amb tot, les candidatures encara no són definitives perquè falta la confirmació de la Junta Electoral. Si alguns partits tenen problemes amb els avals o problemes de forma quedaran fora d'unes eleccions que encara no se sap amb certesa quan se celebraran A part dels principals grups parlamentaris, el document provisional compta amb el PNC, Primàries i els ultres del FNC, que asseguren haver presentat els avals. En total hi ha 83 llistes -una vintena per demarcació-, una xifra molt superior respecte a les eleccions del 2017, quan se'n van presentar 50.PSC, ERC, JxCat, PDECat, CUP-G, PACMA, PP, Cs, En Comú Podem, Primàries, PNC, Escons en Blanc (EB), Vox, FNC, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC), Volt Europa, Izquierda en Positivo, Unidos por la Democracia + Jubilados, Partido Familia i Vida, Per un Món Més Just, Partit Comunista del Poble de Catalunya, Recortes Cero.Aquí pots consultar tots els candidats de cada llista:

ERC, JxCat, PSC, Cup-G, PDECat, PP, Cs, Vox, En Comú Podem, PNC, Primàries, FNC, Som Terres de l'Ebre, EB, PACMA, Unidos por la Democracia + Jubilados, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, Moviment Corrent Roig, Partit Comunista del Poble de Catalunya, Per Un Món Més Just, Recortes Cero.Aquí pots consultar tots els candidats de cada llista:

ERC, JxCat, PSC, Cup-G, PDECat, PP, Cs, Vox, En Comú Podem, PNC, Primàries, FNC, Izquierda en Positivo, Unión Europea de Pensionistas, Alianza por el Comercio y la Vivienda, PACMA, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, Partit Comunista del Poble de Catalunya, Per Un Món Més Just, Recortes Cero.Aquí pots consultar tots els candidats de cada llista:

JxCat, ERC, PSC, CUP-G, PP, Cs, PDECat, En Comú Podem, Vox, PNC, Primàries, FNC, EB, Recortes 0, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, Izquierda en Positivo, Suport Civil Català, Per Un Món Més Just, Partit Comunista del Poble de Catalunya, Lleida en Marxa,

