El president del comitè del suplicatori de Puigdemont: «No permeto circs a la meva comissió»

El president de la Comitè d'Afers Jurídics del Parlament Europeu (JURI), Adrián Vázquez, de Ciutadans, ha advertit que no permetrà "circs" a la seva comissió. Aquest dijous compareixen Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, que podran exposar els seus arguments davant dels diputats que formen part de JURI durant 15 minuts. Està previst -si la pandèmia ho permet- que el procediment acabi a finals de març o abril, tot i que es podria allargar. En una entrevista a La Vanguardia , Vázquez critica que els exiliats han intentat "polititzar" el suplicatori enviant "intoxicacions" al Parlament Europeu, però avisa que evitarà que tot plegat es converteixi en un espectacle mediàtic.Segons el president de la comissió, la sentència de la justícia belga que rebutja l'extradició de Lluís Puig "no està relacionat absolutament ni afecta el procés del suplicatori". "Són coses separades, i no seria la primera vegada que Bèlgica és condemnada per una denegació indeguda d'una ordre de detenció europea", diu Vázquez. L'eurodiputat de Ciutadans assegura que es garantirà la "neutralitat" i recorda que la comissió "no entrarà en el fons de la qüestió. "Hem de decidir si els delictes que s'imputen estan relacionats amb el seu exercici com a diputats o si es deuen a una persecució personal per minar la seva tasca com a diputats", apunta.Els eurodiputats de Junts afronten "tranquils" la vista de dijous pel suplicatori del Tribunal Suprem que els reclama a Bèlgica pel cas de l'1-O. Gairebé un any després que l'alt tribunal espanyol demanés al Parlament Europeu l'aixecament de la immunitat dels tres independentistes per reactivar les euroordres, finalment compareixeran aquesta setmana a porta tancada i de manera presencial davant del Comitè d'Afers Legals que estudia la petició. Fonts de Junts asseguren que el recent rebuig de Bèlgica a l'extradició de l'exconseller Puig "reforça" la seva defensa perquè constata vulneracions de drets fonamentals en el cas de l'1-O.

