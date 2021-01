Denuncien una agressió transfòbica a Barcelona a una dona i la seva parella per part dels seus veïns

🔴AGRESSIÓ TRANSFÒBICA A BARCELONA. Condemnem els fets i ens posem a total disposició de les víctimes. Activem protocols. Calen polítiques públiques efectives. #ProuTransfòbia. pic.twitter.com/xrsxpyh2zW — Observatori contra l'homofòbia (@OCL_H) January 12, 2021

🔴 Rechazamos la agresión. Activamos protocolo con @OCL_H @BarcelonaLGTBI y Oficina No Discriminación. Todo el apoyo jurídico y psicosocial para que la persona agredida pueda denunciar. No vamos a ceder ni un rincón de esta ciudad al odio #StopTransOdio https://t.co/oJu6prv4i9 — Marc Serra Solé (@MarcSerraSole) January 12, 2021

Una dona ha denunciat a través de les xarxes socials una agressió transfòbica contra ella i la seva parella per part d'uns veïns. La dona ha explicat que han rebut una "pallissa" per part de quatre veïns i que han hagut de ser traslladades a l'hospital.L'Observatori Contra l'Homofòbia ha condemnat els fets, ha activat els protocols davant d'aquests casos i s'ha posat a total disposició de les víctimes. "Calen polítiques públiques efectives", ha reivindicat.D'altra banda, el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha rebutjat l'agressió i ha posat a disposició de les víctimes "tot el suport jurídic i psicosocial per a que la persona agredida pugui denunciar".

