La CUP demana ajornar les eleccions del 14-F

La presidenciable de la CUP ha dit que el partit has pres aquesta decisió malgrat que són "els primers" a voler eleccions, per acabar amb el "desgavell" del Govern tant a les escoles, com amb les vacunes, com ara amb les eleccions.Sabater ha fet un repàs a l'entrevista de les propostes que defensaran als comicis, es facin quan es facin. Ha parlat per exemple de nacionalitzar l'energia perquè no hi torni a haver episodis com l'actual, d'encariment de la factura just enmig de l'onada de fred -i per tant de més demanda- quan "a més hi ha talls de llum constantment arreu del país".Altres propostes de la CUP passen per un nou model policial, que qüestionaria l'existència de cossos com la Brigada Mòbil (Brimo) o l'Àrea de Recursos Operatius (Arro) dels Mossos d'Esquadra.