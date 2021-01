La viral campanya a favor dels impostos d'Ibai Llanos: «Els que més hem de pagar som els que tenim molts diners»

Seguramente la mejor campaña pro impuestos que hayamos tenido.

Gracias @IbaiLlanos.pic.twitter.com/uIOww80LaI — Numeritos 🍕 (@08181) January 12, 2021

Estos 2' hacen más que 40 años de campañas tributarias.



La comunicación está cambiando y gente como @IbaiLlanos lidera ese cambio. pic.twitter.com/53UraAVje8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 12, 2021

El famós creador de contingut a Twitch, YouTube i Twitter, Ibai Llanos, és una de les personalitats d'internet que més beneficis genera a través de les plataformes. La seva influència a les xarxes és immensa i aquest dimarts s'ha convertit en una referència en realitzar un discurs a favor dels impostos tributats a Espanya. A través de diversos vídeos a Instagram, Llanos ha volgut respondre la polèmica sobre el fet que diversos creadors de contingut marxen a Andorra per no patir impostos a l'estat espanyol."A mi no m'importa que els que més guanyem paguem més impostos. Jo guanyo molts diners i si em treuen el 50% segueixo vivint la mar de bé", afirmava Ibai, que explicava per què no havia marxat ell a Andorra."Els que han de pagar més són els rics, no els que cobren entre 2.000 euros, 1.500 o 1.000. És el que cobren els meus pares. No m'importa pagar el 50%", reblava el basc. Fins i tot el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha aplaudit el discurs del creador de contingut a internet.

