El «FAQS» demana disculpes a Kelly Isaiah per com el va presentar durant el programa

El Preguntes Freqüents de TV3 s'ha disculpat públicament amb el cantant lleidatà Kelly Isaiah per com el va presentar durant el programa. En les últimes hores ha aixecat polseguera una de les frases destacades en pantalla. "Entre Simba i Lo Cartanyà", s'hi podia llegir. Molts usuaris ho han considerat racista i desafortunat.En un comunicat, l'espai que condueix Cristina Puig assegura que aquest dilluns ja li va demanar perdó al cantant i al grup Koers per privat. FAQS diu que el rètol va ser "una equivocació que entra en contradicció amb els valors propis dels mitjans de comunicació públics catalans".El missatge arriba després que l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, hagi enviat una carta a la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) Núria Llorach, lamentant aquest fet.

