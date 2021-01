Les donacions i trasplantaments d'òrgans cauen a xifres de fa cinc anys per la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

Les donacions i trasplantaments d'òrgans del 2020 a Catalunya van caure a xifres de cinc anys enrere per la Covid-19. El director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, Jaume Tor, ha destacat que malgrat això ha estat "el cinquè millor registre" i la consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que, tenint en compte el context, les dades són "positives".Els 997 trasplantaments de l'any passat són més que els 955 del 2015, però menys que els quatre anys anteriors. Hi va haver 267 donants cadàvers i 111 donants vius, xifres també similars a fa cinc anys i que des de llavors havien augmentat. A l'altra cara de la moneda, els trasplantaments realitzats a pacients pediàtrics han assolit un rècord anual, arribant als 54 entre Vall d'Hebron (47) i Sant Joan de Déu (7).El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va distribuir 13.133 unitats de teixits el 2020. En concret van ser 2.716 unitats de teixit ocular, 9.646 de teixit musculoesquelètic, 465 de teixit cutani i 306 de teixit cardiovascular.En l'evolució de la distribució mensual de teixits s'observa com, si bé durant la primera onada de la Covid-19 les dades van baixar dràsticament, s'han mantingut relativament elevades durant la segona onada de la pandèmia, ha destacat Tor.La donació de teixits va baixar un 32,9% respecte a l'any 2019 i els teixits obtinguts es van reduir un 34%. Tot i incrementar-se després de la primera onada, l'activitat no va recuperar els nivells prepandèmia.Pel que fa al rècord de trasplantaments pediàtrics assolit el 2020, 24 han estat de ronyó, 19 de fetge, 6 de cor i 5 de pulmó. L'evolució d'aquest tipus de trasplantaments mai havia arribat als 54, si bé el 2009 van ser 52 i el 2018 van ser 53. Tor ha destacat que es va poder arribar a la xifra pel "lideratge" de Vall d'Hebron i el fet que es va poder mantenir aquesta activitat durant la primera onada.Una altra dada positiva va ser l'increment dels donants de medul·la òssia a Catalunya, que han passat dels 56.509 del 2019 als 61.536 del 2020.Les negatives de familiars a la donació d'òrgans i teixits s'ha reduït lleugerament, passant del 17,3% al 16,5% dels casos, el que Tor ha considerat "molt positiu" en comparació amb altres països europeus i tenint en compte les dificultats afegides que comporta fer-ho en un context de pandèmia. En concret hi ha hagut el 18% de negatives en casos de mort encefàlica i el 15% en casos de mort en asistòlia.Hi ha hagut una davallada dels donants per accident de trànsit, que es van situar en el 2,6% del total mentre que el 2019 van ser el 6,1%, el que ha atribuït a un descens dels accidents relacionat amb la pandèmia, ha indicat Tor.Tor també ha destacat que el 2020 l'Hospital Clínic va realitzar el primer trasplantament d'úter d'Espanya i que la Fundació Puigvert va fer el tercer trasplantament renal de donant viu creuat internacional del sud d'Europa, el primer amb Portugal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor