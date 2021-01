Sèries i pel·lícules que has de veure si t'ha agradat «Bridgerton»

La sèrie Bridgerton és tot un èxit des de la seva estrena a Netflix durant el dia de Nadal. La seva fórmula, una barreja de comèdia, amor i sexe ambientats al segle XIX, ha enganxat milions de persones a tot el planeta. En concòrdia amb aquesta temàtica us proposem sèries i pel·lícules similars per poder gaudir del mateix estil, del gènere de la tasseta, del tè i de la passió d'època.



Emma (2020): Un film proper a l'estil dels Bridgerton. Parodia una època on l'amor fugaç no existeix i tot ha d'anar pas a pas. La pel·lícula està protagonitzada per Anya Taylor - Joy, més coneguda com a Beth Harmon pel seu paper a Gambito de dama. Carisma, humor i amor no falten en aquesta producció que és una nova adaptació de la novel·la de Jane Austen.

Narra la història de com Catalina la gran, dona de l'emperador de Rússia, comença un complot per matar al seu marit i convertir-se així en emperadriu del país. El resultat és una comèdia que barreja la història real amb una delirant ficció. Es pot veure a la plataforma Starzplay i us anunciem que la segona temporada ja s'està rodant!La famosa adaptació cinematogràfica de l'obra literària de Jane Austen. Encara que aquesta pel·lícula té més trets romàntics en comú amb Romeu i Julieta que amb Daphne Bridgerton, podríem dir que la Lizzie és un primer prototip de la protagonista dels Bridgerton.Aquesta sèrie creada per ITV explica l'enfrontament entre les cases de 'madames' del Londres del XVII per aconseguir clients. Una sèrie que vol denunciar la situació d'aquestes dones, però que no oblida els tocs de comèdia.Minisèrie de 6 episodis sobre els orígens del futbol modern a Anglaterra. Dos futbolistes del segle XIX, de classes socials molt diferents, afronten conflictes professionals i personals amb un objectiu: canviar aquest esport -i també Anglaterra- per sempre...Ambientada el 1912 en una mansió anglesa i abastant un període que cobreix des de la Primera Guerra Mundial fins al començament dels anys 20, Downton Abbey narra la història d'una complicada comunitat. La casa ha estat durant generacions la llar de l'aristocràtica família Crawley, però també on els seus criats viuen, fan els seus plans i somien. Alguns són fidels a la familia, però altres en canvi marxen buscant una vida millor, amor o simplement aventures. La gran diferència resideix en què mentre ells coneixen molts secrets de la família, la família sap molt poc d'ells.

