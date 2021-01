«Tirant lo Blanc», de Joanot Martorell, en català modern per Màrius Serra

Títol: Tirant lo Blanc

Autor/a: Joanot Martorell actualitzat per Màrius Serra

Editorial: Proa

Pàgines: 976

ISBN: 978-84-7588-855-2

Any de publicació: 2020

Gènere: Ficció

és la més important de les novel·les escrites en llengua catalana i, probablement, la millor de la literatura europea del seu temps. L'obra detranscendeix els llibres de cavalleries medievals, per la mentalitat, per l'amplitud de mires, per l'humor, perquè no descriu gestes miraculoses en escenaris irreals i perquè les qualitats de l'heroi són ben humanes.El Tirant és una novel·la de cavallers i de batalles, però també una història de seduccions i d'amors, amb episodis divertits, una sensualitat festiva i una ironia intel·ligent. Al Quixot, Cervantes ja va escriure que "por su estilo es éste el mejor libro del mundo".Però el català que utilitzavaal segle XV és un impediment per a molts lectors que avui volen gaudir del nostre clàssic. Per això l'escriptor i filòlegha dut a terme una actualització lingüística del text, magnífica, impecable, que no pretén suplantar la versió original, sinó convidar els lectors i lectores d'avui a la lectura plaent de la primera novel·la moderna.