El PSOE vetarà la comissió d'investigació sobre Joan Carles I malgrat l'aval dels lletrats

El PSOE tancarà novament la porta aquest dimecres a la tramitació d'una petició de Podem, ERC, CUP, Bildu, BNG, Més País i Compromís perquè es creï una comissió d'investigació sobre les activitats de Joan Carles de Borbó, segons han avançat fonts socialistes. Ho farà malgrat que per primera vegada els lletrats del Congrés han avalat la tramitació de la petició, contràriament al que havien fet fins ara.La Mesa del Congrés ha de decidir aquest dimecres sobre l'admissió a tràmit de la petició amb l'informe sobre la taula. És un tràmit que fins ara no ha superat cap petició semblant i que permet elevar la qüestió al ple del Congrés.Amb tot, aquest dimecres Podem es tornarà a quedar en minoria demanat la comissió d'investigació, tal com ha passat en anteriors ocasions en què el PSOE ha tancat files amb el PP i Vox per rebutjar investigar les activitats del rei emèrit.És la primera vegada que els lletrats del Congrés avalen la viabilitat de la creació de la comissió d'investigació sobre les activitats del monarca. Només aquesta legislatura s'havien manifestat en contra d'aquesta possibilitat en cinc ocasions, totes a instàncies de Podem o de les formacions independentistes.Fins ara els lletrats havien argumentat que les activitats de Joan Carles I estaven emparades pel caràcter inviolable de la figura del cap de l'Estat, que "preserva el rei de qualsevol tipus de censura o control dels seus actes". El PSOE havia vinculat la seva negativa a qüestions d'oportunitat política però també al criteri dels lletrats.La petició de creació d'una comissió d'investigació de Podem i les forces independentistes argumenta que els fets que es pretenen investigar són posteriors a l'abdicació de l'exmonarca, i per tant no se li pot aplicar el criteri de la inviolabilitat.Segons fonts del Congrés, l'informe dels lletrats "no s'oposa a l'admissió a tràmit" de la petició d'una comissió d'investigació sobre les activitats del rei Joan Carles, però el fet que s'acabi admetent o no serà una decisió que la Mesa del Congrés adoptarà aquest dimecres.

