«Maria» de Txema Martínez

Títol: Maria

Autor/a: Txema Martínez

Editorial: Proa

Pàgines: 96

ISBN: 978-84-7588-853-8

Any de publicació: 2020

Gènere: Poesia

és un llarg poema d'amor, entès l'amor en el sentit més clàssic que es vulgui. Allò que tantes vegades s'ha cantat, i que sempre és diferent. Allò que ens acosta a la vida a través de l'altre i li dona un sentit darrer. Allò que ens revela qui som i què volem ser encara. Allò que ens situa en el temps.El llibre indaga en aquesta raó de ser, tant el que ens arrela al món com el que ens transcendeix, com en la tradició dels místics.explora la religió particular que sorgeix entre dues persones i que desvela quasi totes les respostes a quasi totes les preguntes.Maria és "ella", i és també les ressonàncies històriques i culturals que implica. Els set poemes finals formen una suite inspirada en la simfonia de Haydn Les set últimes paraules de Crist a la creu i vol descriure tots els camins de l'amor.