«La segona persona» de Valentí Puig

Títol: La segona persona

Autor/a: Valentí Puig

Editorial: Proa

Pàgines: 80

ISBN: 978-84-7588-837-8

Any de publicació: 2020

Gènere: Poesia

, com tota l'obra poètica de, és una combinació virtuosa de nostàlgia i de vitalisme, de lirisme i de sarcasme, d'enyor pel que s'ha perdut i d'esperança pel que encara queda.En el nou llibre, el poeta fa un pas cap a la claredat i la precisió, amb uns versos cada vegada més abocats al món i a la vida. La passió per la paraula i la inquietud per treure l'entrellat de l'experiència han sostingut la producció poètica depretén posar fi a la tergiversació moral i parlar sense complexos de la veritat i la transcendència. La resta, diríem, és literatura.