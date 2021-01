«Idaho» d'Emily Ruskovich

Emily Ruskovich va créixer a les muntanyes del nord d'Idaho. Es va graduar a l'Iowa Writers' Workshop. Actualment ensenya escriptura creativa a la Boise State University. Viu a Idaho City amb el seu marit i la seva filla.



La seva narrativa ha aparegut a Zoetrope, One Story i The Virginia Quarterly Review. Va guanyar el premi O. Henry del 2015 per la seva història Owl. Idaho ha guanyat l'International Dublin Literary Award, i ha estat finalista del Dylan Thomas International Prize.