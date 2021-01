​Polítics i entitats del Bages i periodistes d'arreu se solidaritzen amb el director de NacióManresa per les amenaces ultres

Tot el suport al periodista manresà @PereFontanals. La llibertat de premsa és un dret fonamental que a l'extrema dreta li fa molta nosa https://t.co/22XESEw5Yl — Laura Vilagrà (@LauraVilagrPons) January 10, 2021

Ens sumem al suport a @PereFontanals



Ànims, Pere. No passaran. https://t.co/w4vBF78VAv — Comunistes del Bages (@ComunistesBages) January 11, 2021

Jo ja m'he adherit. Us demano el suport al manifest i al @PereFontanals https://t.co/DjP9utL4e8 — Felip González Martín (@felgonzalez) January 11, 2021

Dijous es jutgen ultres per amenaces al nostre company @PereFontanals l'any 2018 mentre feia la seva feina a @naciomanresa

La gent de @bagesdrets promou un manifest per reivindicar la llibertat de premsa i la feina del Pere. Per si voleu signar-lo... https://t.co/EHgpfXGEBa — Ferran Casas (@Ferrancm) January 10, 2021

Dijous jutgen al @PereFontanals per exercir la seva professió.



Podeu signar el manifest de @bagesdrets per mostrar el vostre suport a la llibertat de premsa.



No cedirem davant el feixisme! ✊🏽 https://t.co/eEikhpxY7E — CUP Manresa (@cupmanresa) January 11, 2021

Us convido a sigar el manifest de suport a @PereFontanals que el 2018 va rebre amenaces feixistes per fer la seva feina. La llibertat de premsa és indispensable perquè una societat pugui funcionar de manera lliure i democràtica. Tot el suport, Pere! https://t.co/I9jEqRIxbo — Marc Aloy Guàrdia 🎗 (@marc_aloy) January 10, 2021

He signat en solidaritat amb en @PereFontanals (bon periodista i millor persona). Per la #LlibertatDePremsa⌨️ i contra el #feixisme💀. https://t.co/kzRMjdw5P8 — Adam Majó Garriga (@adammajo) January 11, 2021

Des del @PD_Bages ens adherim al manifest promogut per @bagesdrets i mostrem el nostre suport a @PereFontanals. Davant del feixisme, tolerància zero! https://t.co/Xq97jSNeSd — PDeCAT Bages (@PD_Bages) January 10, 2021

Més de 300 periodistes, polítics, membre d'entitats i persones a títol individual del Bages i de tot el país s'han adherit al manifest promogut per la plataforma Bages pels Drets Civils de suport al director de NacióManresa , Pere Fontanals Bosch, i a la llibertat de premsa en relació amb el judici que tindrà lloc dijous al migdia a la capital del Bages per unes amenaces ultres que va patir per desenvolupar la seva professió.Entre les persones signants del manifest hi figures periodistes de mitjans locals com Regió7, Canal Taronja, Ràdio Manresa, El Pou de la Gallina, o de mitjans nacionals com TV3, Catalunya Ràdio, ACN,, El Món, El Temps, El 9 Nou, El 9 TV, TV l’Hospitalet, Tarragona Ràdio, Diari de Rubí, Público, La Vanguardia i un llarg etcètera de mitjans locals d'arreu del país. Alguns dels periodistes signants són els periodistes com Mònica Terribas, Quico Sallés, Jordi Borràs, Carles Solà, Ferran Casas, Quico Ràfols...Com a col·lectius de l’àmbit periodístic s'han adherit el Sindicat de Periodistes de Catalunya,, el Grup de Periodistes Ramon Barnils i l'Observatori Media.Cat.L'escrit de solidaritat ha estat signat també per càrrecs electes i representants d'ERC, Junts, PDECat, PSC, la CUP, En Comú Podem, Comunistes de Catalunya, i pels alcaldes i alcaldesses de Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Moià, Artés, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Fonollosa, Collsuspina i pel responsable de l’Oficina de Drets Civils i Polítics.Altres signants són entitats i organitzacions com l'ANC, la Intersindical-CSC, i representants de la Comunitat Islàmica del Bages, l’Associació de Dones Al Noor, Propaganda pel Fet, Fundació Independència i Progrés, Casa de la Música de Manresa, Associació Cultural El Breny i persones a títol individual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor