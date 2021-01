Els lletrats del Congrés avalen per primera vegada la petició de comissió d'investigació sobre Joan Carles I

Els lletrats del Congrés dels Diputats han avalat investigar l'ús de les targetes de crèdit opaques per part del rei emèrit. La Mesa de la Cambra debatrà aquest dimecres la creació d'una comissió d'investigació sobre l'ús de la targeta opaca per part de Joan Carles I, uns moviments financers que es van produir després de la seva abdicació com a monarca espanyol i que per tant, no estan protegits per la inviolabilitat constitucional.Els serveis jurídics del Congrés no veuen cap mena d'impediment perquè l'òrgan del govern de la Cambra Baixa traslladi la petició a la Junta de Portaveus. En cas de passar aquest filtre, es debatrà i votarà la seva creació en un Ple del Congrés. En aquest sentit el portaveu del grup d'Unides Podem, Pablo Echenique, s'ha mostrat clar "ja no hi ha excuses".La petició per crear una comissió d'investigació va ser signada per Unides Podem, ERC, Bildu, Más País, Compromís, la CUP i BNG. Aquesta ja va ser presentada el desembre del 2020, però un defecte en la seva forma facilitar el seu bloqueig a la Mesa. I per tant es va d'haver de tornar a presentar la petició.Un dels grans problemes que s'havien trobat fins ara les peticions de comissió d'investigació de la monarquia era el caràcter inviolable que aquesta té gràcies a la Constitució. En el cas de les targetes opaques, com que els moviments es van produir quan Joan Carles I ja havia abdicat, no compta amb aquesta protecció. A més, la iniciativa no demana que s'investigui la Casa Reial, sinó l'ús de les targetes en qüestió.

