Qui és TheGrefg, l'«streamer» que ha aconseguit el rècord mundial de visualitzacions en directe?

Més de 2,4 milions de persones en directe. Un rècord històric a nivell mundial. Això és el que va aconseguir ahir The Grefg, un conegut creador de contingut murcià, streamer amb milions de seguidors a tot el món però sobretot a l'estat espanyol i també a Catalunya. En un esdeveniment que ja és història d'internet, en David Cánovas Martínez (el seu nom real), de només 24 anys, ha complert una gesta que ha trencat tots els rècords anteriors en una disciplina similar. Però, per què és tant important aquest fet? Què ha suposat?El consum de vídeos i contingut audiovisual s'ha vist modificat per les noves plataformes. Anteriorment, YouTube era la més important, on la majoria dels creadors actuals van iniciar-se i van consolidar la seva carrera. És el cas de TheGrefg, que va començar precisament a YouTube el 2012, penjant a la xarxa vídeos on comentava videojocs, els jugava i tractava amb tots els seus seguidors. És també en aquesta plataforma on famosos coneguts d'actualitat van crear tota la seva legió de fans, d'imatge, de discurs, d'humor i de negoci: Auronplay, Rubius, Willyrex, Vegetta777... la llista és molt llarga i molt coneguda pels joves.De YouTube van saltar a Twitch, ja que la primera plataforma va començar a fer una sèrie de canvis en l'algoritme, a l'empresa i en les restriccions que castigava en major mesura els creadors de contingut. No es veien bé els seus vídeos, no els posicionava i no els monetitzava per la manca de visualització d'anuncis. Twitch, en canvi, és una plataforma al més pur estil Patreon o Verkami: canals de visualització en directe, sense edició, on els pots veure de manera gratuïta o subscriure't per aconseguir diversos avantatges i donar suport al creador. L'intermediari és la plataforma i dona molts beneficis als creadors, augmentant així la sinergia entre els fans i els protagonistes, a més de no ser gens perjudicial per a l'empresa.És en aquest escenari on TheGrefg, un dels màxims representants dels seguidors, fans i públic hispànic, ha aconseguit una fita històrica que només es creia que aconseguirien creadors nord-americans (per públic) o creadors asiàtics (per públic i cultura de l'streaming). Els rècords anteriors van quedar totalment esmicolats ahir: a nivell hispànic, eren 700.000 persones en un esdeveniment en directe. Un creador americà va sumar fins a 1,3 milions de persones i una final d'un videojoc, amb participants coreans, va arribar a la xifra d'1,7 milions de persones en directe. El murcià de 24 anys ho va superar amb escreix.Els joves, adolescents i els més infants es van sentir partícips d'una fita històrica. La comunitat d'internet de plataformes com Twitch, Twitter i YouTube són pràcticament les mateixes, ja que es mouen com un satèl·lit a través dels seus creadors preferits. A més a més, la sensació d'unió que es promou entre molts dels streamers es consolida a través de diverses iniciatives, com ara jugar a jocs tots junts, aglutinar diversos directes en un o celebrar esdeveniments amb el públic.El consum de contingut a internet fa molts anys que ha canviat la vida dels joves a tot el planeta, la forma en la qual miren l'audiovisual i amb la qual gaudeixen els videojocs. La fita d'ahir és històrica, però només es la consolidació d'un fenomen que no deixarà d'augmentar en seguidors.

