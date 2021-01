Les dues fotos que deixen en evidència la gestió de la nevada a Madrid

Dos fotos hechas esta mañana a las 11.00 horas en las M-322: saca tu propia conclusión y si nos la cuentas aquí 👇 mejor #MadridToledo https://t.co/3DzzHfkqc7 pic.twitter.com/680cTqJFMD — Cadena SER (@La_SER) January 12, 2021

El temporal Filomena ha alterat la vida de milers de persones a Catalunya i a tot l'Estat. És el cas de Madrid, un dels punts més afectats per una nevada històrica que ha obtingut una qüestionada reacció per part dels governs d'Ayuso i Almeida.En aquest sentit, els líders del PP volen declarar Madrid zona catastròfica pels efectes de la neu, si bé poc abans de l'arribada del Filomena asseguraven estar preparats per combatre qualsevol imprevist meteorològic.Els resultats, però, queden molt lluny d'aquesta promesa. Una bona mostra són les imatges de la carretera que uneix Madrid i Toledo compartides per la SER aquest dimarts al matí . A la banda de Castella-La Manxa la via està totalment neta, sense ni rastre de la neu. En canvi, tot just al darrere del cartell de Madrid, la carretera acumula un gruix considerable de neu que encara impedeix la circulació habitual.

