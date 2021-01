Altres notícies que et poden interessar

La vacuna de moderna arribarà a Catalunya entre demà i dijous, segons ha anunciat aquest dimarts el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres. Illa no ha concretat quines comunitats rebran primer les dosis però ha donat per fet que demà passat totes en disposaran.L'Estat ha rebut aquest dimarts al matí les primeres 35.700 dosis de la vacuna de Moderna i preveu rebre'n un total de 600.000 fins a la tercera setmana de febrer. Segons la companyia, la vacuna té una eficàcia del 94%. La Comissió Europea ha emparaulat la compra de 160 milions de dosis aquest 2021.Segons la farmacèutica, la seva vacuna garanteix, com a mínim, un any d'immunitat contra la Covid-19 . Un altre aspecte que la fa més competitiva també és que té una eficàcia del 94% i la seva distribució és més senzilla que la de Pfizer.A més, la companyia també afirma que la vacuna funciona contra la nova variant del coronavirus, ja que la seva tecnologia es basa en l'ARN. Això és a causa que el vaccí no actua directament contra el virus, sinó que aporta les instruccions necessàries perquè sigui l'organisme qui el reconegui i el neutralitzi.L'arribada de les dosis és un dels elements que ha de permetre complir els terminis de vacunació que preveu el govern espanyol. Ahir hi havia 406.091 persones vacunades a l'Estat i l'executiu de Pedro Sánchez preveu que a finals d'aquesta setmana tots els residents i treballadors de residències de gent gran hagin rebut la primera dosi. L'objectiu és que a partir del 18 de gener, totes aquelles persones que ja hagin rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer comencin a rebre la segona.Illa ha qualificat de "molt complicada" la situació epidemiològica actual i ha insistit que les pròximes setmanes seran "molt dures". El ministre ha assenyalat la limitació de la mobilitat i els contactes com a fonamentals per contenir l'epidèmia i ha avalat les restriccions aprovades per les comunitats autònomes en aquest sentit.En matèria de restriccions, a més, Illa ha anunciat que el govern espanyol prorroga fins al 2 de gener el veto a vols i vaixells procedents del Regne Unit. La prohibició acabava el 19 de gener i ara l'executiu amplia la limitació per evitar l'arribada de casos de la soca britànica de Covid-19.

