La CUP reclama que el proper Govern retiri les acusacions contra manifestants

La presidenciable de la CUP a les eleccions al Parlament, Dolors Sabater, ha exigit que el proper Govern ha de retirar més de 70 acusacions particulars de la Generalitat contra activistes, dissoldre les unitats policials de la Brimo i l'Arro, tancar immediatament els Centres d'Internament d'Estrangers i aturar l'aplicació de la Llei Mordassa per part dels Mossos i les policies locals. En roda de premsa, Sabater ha denunciat que en els propers mesos "desenes d'activistes" es troben en risc d'entrar a la presó com a conseqüència de la repressió i la "connivència" de la Generalitat. Per això, els anticapitalistes han proposat una bateria de mesures per influir en el proper Govern i garantir que no hi hagi "col·laboració" amb la repressió.Entre les mesures que la CUP ha plantejat també hi ha la "correcta" identificació dels cossos policials, obertura d’expedients i sancions als agents que no vagin correctament identificats i plantejar un nou model policial que aposti per una policia comunitària al servei de la ciutadania "i no contra la protesta" amb ús de tàsers, foam i canons d'aigua.Demanen l'aturada "immediata" de les actuacions policials per motius ètnics, xenòfobs, d’aspecte ideològic i major control parlamentari dels casos de denúncia tant judicial com d'afers interns per vexacions, maltractament, tortura, tracte denigrant, comportament racista/xenòfob per part dels cossos policials que operin al país.Durant la roda de premsa la CUP ha plantejat que cal comptar amb una estratègia antirepressiva i que s'ha d'aconseguir que la repressió sigui un "bumerang". És a dir, que la repressió serveixi per fer créixer les lluites que han originat aquesta repressió. També han defensat que cal evitar que la repressió aconsegueixi fer acabar les lluites i treure de l'agenda pública els seus missatges.La formació ha estat crítica amb la Generalitat per presentar acusació particular a activistes i l'ha acusada de oferir "repressió" i "pals". Així, han demanat un gir de 180 graus en l'estratègia antirepressiva de JxCat i ERC. En concret, han defensat que no es pot permetre que la repressió "marqui" el ritme de la política i que cal tallar qualsevol "col·laboració" de la Generalitat amb la "repressió". També han recordat que tots els "represaliats" són iguals i no n'hi ha primera o segona categoria.La roda de premsa de la CUP s'ha fet davant el TSJC a càrrec dels candidats Dolors Sabater, Laia Estrada i Xavi Pellicer acompanyats de desenes de persones "represaliades". S'ha fet públic que a la llista de la CUP pel 14-F per Barcelona hi anirà Adrián Sas, condemnat a 3 anys de presó per participar a les protestes del primer aniversari de l'1-O i Marcel Vivet, encausat per la manifestació contra Jusapol el 2018. La militant històrica de l’independentisme Blanca Serra, detinguda en quatre ocasions entre 1977 i 1982 tancarà la llista per Barcelona.D'altra banda, Sabater no s'ha volgut pronunciar sobre si cal ajornar o mantenir les eleccions del 14-F per l'actual creixement de contagis de la covid-19. Sabater ha defensat que la decisió s'ha de prendre divendres d'acord "estrictament" amb criteris sanitaris. Des de la CUP han reclamat que la decisió que prenguin divendres els partits es faci d'acord amb la ciència i no amb electoralisme.Sabater ha qüestionat si s'hauria d'haver decidit amb quines condicions caldria ajornar els comicis i ha lamentat la "improvisació". Ha defensat que es concep la "mala planificació" del Govern en la manera com s'ha abordat la pandèmia.

