Ciutadans vol una «proposta» de les autoritats sanitàries sobre les eleccions

El futur de les eleccions catalanes i la possibilitat que siguin ajornades és sobre la taula i el debat creix a cada hora que passa. Ciutadans ha demanat aquest dimarts "una proposta" per part de les autoritats sanitàries que deixi clar si es poden celebrar les eleccions convocades per al 14 de febrer o bé si s'han d'ajornar per a més endavant.El seu cap de llista, Carlos Carrizosa, ha instat a la consellera de Salut, Alba Vergés, i al ministre de Sanitat, Salvador Illa, a determinar amb claredat si els comicis poden tirar endavant "amb seguretat", ja sigui per la gent que anirà a votar, com per aquelles persones a qui els toqui estar a les meses electorals.La decisió -que s'ha d'adoptar divendres vinent- ha tensat l'ambient entre els diferents partits que concorren a les eleccions. En aquest sentit, Carrizosa ha insistit que els partits polítics "no han de decidir res" i ha acusat el PSC i JxCat de prioritzar "criteris partidistes" a l'hora de donar la seva opinió sobre la viabilitat del 14-F.Aquest mateix dimarts, la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, ha reclamat a l'executiu català que "escolti i respongui als criteris sanitaris". Ha assegurat que li costa imaginar-se "unes eleccions amb els hospitals al límit i a punt del col·lapse". Per Albiach, si s'acaben posposant les eleccions, l'ajornament no pot ser sine die i hauria de tenir una proposta "ferma" de data alternativa. La dirigent dels comuns ha reclamat responsabilitat als partits polítics perquè la decisió no l'hagi d'acabar prenent un jutge.

