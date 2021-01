Moderna assegura que la seva vacuna garanteix almenys un any d'immunitat contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Un any com a mínim d'immunitat contra la Covid. Aquesta és l'eficàcia que té la vacuna de Moderna, segons afirma la mateixa empresa farmacèutica. Que garanteixi una immunitat anual fa que la vacuna de la companyia nord-americana se situï en una posició molt avantatjosa davant la resta. Un altre aspecte que la fa més competitiva també és que té una eficàcia del 94% i la seva distribució és més senzilla que la de Pfizer.A més, la companyia també afirma que la vacuna funciona contra la nova variant del coronavirus, ja que la seva tecnologia es basa en l'ARN. Això és a causa que el vaccí no actua directament contra el virus, sinó que aporta les instruccions necessàries perquè sigui l'organisme qui el reconegui i el neutralitzi. A Espanya les primeres dosis de la vacuna de Moderna han arribat aquest matí de dimarts. L'executiu espanyol assegura que en els pròxims dies es distribuiran "de manera equitativa" entre les comunitats autònomes.

