Consells bàsics per escalfar la casa sense patir per la factura de la llum

El pas del temporal Filomena i la posterior onada de fred han fet que Catalunya s'enfronti durant aquesta setmana als dies més freds de tot l'hivern. Si a això li sumem que amb les restriccions contra el coronavirus passem més temps a casa i l'encariment de la llum, la preocupació per la factura creix. És per això que aquí us proposem uns consells bàsics per escalfar la casa sense que això suposi una ruïna per a l'economia domèstica:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor