Brussel·les promet moltes més vacunes a l'abril

Altres notícies que et poden interessar

Brussel·les promet l'arribada de "moltes més dosis" de la vacuna contra la covid-19 a partir de l'abril. La negociadora de la Comissió Europea dels contractes per les vacunes, Sandra Gallina, ha assegurat aquest dimarts en una compareixença a l'Eurocambra que els contractes tancats amb les farmacèutiques preveuen la distribució a la primavera del gruix dels 760 milions de dosis comprades a Pfizer-BioNTech i Moderna.En canvi, el subministrament entre gener i març serà més limitat. "En aquests primers tres mesos les dosis no són tan abundants com voldríem", ha admès. La CE ha defensat el volum del contracte inicial tancat amb les farmacèutiques. "Vam comprar tot el que podíem comprar", ha dit Gallina als eurodiputats.Brussel·les va negociar de forma centralitzada la compra anticipada de vacunes mentre encara s'estaven provant en els assajos clínics. La CE té fins a sis acords amb farmacèutiques, dels quals només dos per ara estan en marxa després que l'Agència Europea del Medicament donés l'aval a la vacuna de Pfizer-BioNTech a mitjans de desembre i a la de Moderna a principis de gener.La CE va fer una compra inicial de 300 milions de dosis a Pfizer-BioNTech i de 160 milions a Moderna. La setmana passada l'executiu europeu va duplicar la compra a Pfizer-BioNTech afegint 300 milions de dosis més. Això significa que la UE té assegurades vacunes per cobrir entorn el 85% de la població amb dues dosis per persona. Ara bé, el gruix de les dosis no arribarà fins a la primavera i, per això, la CE recorda als estats que han de prioritzar els grups de risc en l'inici de la campanya de vacunació.Segons Gallina, si la vacuna d'Oxford-AstraZeneca obté l'aval del regulador de la UE a finals de gener, la CE calcula que les primeres dosis arribarien a mitjans de febrer. També ha avançat que Oxford-AstraZeneca faria dues entregues al mes, però els detalls de la distribució encara s'ha de concretar.Pel que fa a la logística de la distribució actual als estats membre de la UE, Gallina ha assegurat que només han detectat problemes en tres casos "menors". "Les entregues s'estan fent", ha afirmat. En les últimes setmanes han sorgit crítiques arreu d'Europa per la velocitat de la vacunació en alguns països i per problemes de subministrament.La Comissió Europea ha accedit a revelar als membres del comitè de Medi ambient i Salut Pública de l'Eurocambra els sis contractes tancats amb les farmacèutiques per les vacunes si les companyies hi estan d'acord. Per ara, només CureVac ho ha permès.'un infart de miocardi mentre conduïa per una carretera de Belltall (Conca de Barberà) aquest diumenge. L'home, de 55 anys, va quedar atrapat per la neu de la via, molt afectada pel temporal. En roda de premsa, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que no es pot assegurar si l'home va patir l'infart abans o després de quedar atrapat a la carretera. Segons ha apuntat, es va portar el conductor a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, en un trasllat que va ser "molt dificultós". Sàmper ha remarcat que no es pot relacionar aquesta mort amb el temporal Filomena. A la incidència hi van treballar efectius del SEM, dels Bombers i dels Mossos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor