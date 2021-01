Glaçades a les nits i matinades fins com a mínim el dijous

Es manté activat l'avís de situació meteorològica de perill per fred, per l'onada de fred que s'allargarà com a mínim fins dijous. pic.twitter.com/RPou7kPpok — Meteocat (@meteocat) January 12, 2021

Catalunya continua sota l'onada de fred que ha deixat al seu pas la borrasca Filomena. Aquest dimarts s'ha llevat amb un ambient força fred, on s'han registrat temperatures de fins a -8 °C al Pirineu, Prepirineu, Depressió Central i prelitoral. Pel que fa a les zones de costa el termòmetre tampoc s'ha situat molt més amunt, com a molt ha arribat als 3 °C. D'aquesta manera s'esperen dies de fred extrem, amb un lleuger repunt al migdia, i que podria remetre una mica de cara a divendres, tot i que el cap de setmana tornarà a haver-hi una davallada.Les previsions és que s'arribi a temperatures per sota dels zero graus en diversos indrets del territori al llarg del dimecres i el dijous. El sud i l'interior de Catalunya destaquen per estar en nivells de perill alt i moderat entre aquest dimecres i demà dijous. Així i tot seran dies de cels clars, a excepció de l'avís per boira a la zona de Ponent.A causa de la persistència del fred a punts com el Priorat o la Terra Alta encara continuen les acumulacions de neu del cap de setmana, moltes de les quals també s'estan convertint en gel. De fet des d'Interior ja s'ha demanat molta "prudència" en especial pel que fa a la circulació a la carretera per la possibilitat que es formin plaques de gel a les vies.Un cop hagi passat aquesta onada s'espera que durant les dues següents setmanes de gener el termòmetre repunti i s'assoleixin temperatures d'hivern més normals, prop de 5 graus per sobre dels valors dels últims dies.

