Colau exigeix a Endesa acabar «d'immediat» amb els talls de llum

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat per carta al president d'Endesa, Juan Sánchez-Calero Guilarte, que la companyia solucioni "d'immediat" els talls de llum que afecten des de fa setmanes diversos barris de Barcelona, com el Raval, Torre Baró o el Carmel. "La situació és insostenible i requereix una resposta urgent", assegura Colau a l'escrit.

L'alcaldessa demana a Sánchez-Calero una reunió per conèixer quines són les solucions que proposa la companyia. En la mateixa carta, Colau atribueix els talls a una "mala adequació de la infraestructura de distribució elèctrica" i assegura que a això s'hi ha afegit l'augment de demanda a causa de l'onada de fred."Estem parlant d'un problema de falta d'inversió i manteniment estructural", diu Colau, que recorda al president d'Endesa com la companyia "continua acumulant importants beneficis". L'alcaldessa considera "gravíssim" que el subministrament elèctric no estigui garantit a tota la ciutat i assegura que diversos comerços, bars i restaurants no poden obrir a causa dels talls.Colau també s'ha adreçat per carta a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per demanar-li que doni suport a l'Ajuntament en les seves demandes a Endesa. A la carta, Colau també planteja canvis en el sistema de distribució de l'electricitat. "L'actual genera grans beneficis a poques empreses i no ofereix un servei a l'altura de les necessitats", argumenta.L'alcaldessa de Barcelona ha enviat una tercera carta al conseller d'Empresa, Ramon Tremosa. En aquest cas, Colau reclama que la Generalitat prengui les mesures necessàries per acabar amb els talls, invocant les competències que té el Govern per garantir el subministrament d'electricitat segons recull l'Estatut d'Autonomia. A més, també reclama a Tremosa que se sumi a la pressió perquè Endesa acabi amb els talls.Endesa ha sortit al pas de la carta enviada per Colau al seu president. Fonts oficials de la companyia defensen aque la xarxa elèctrica a Catalunya està "en bon estat i dimensionada a la demanda dels clients". "Es realitzen actuacions periòdiques d’inspecció, manteniment i revisió d’acord amb la normativa establerta", asseguren.La companya assegura tenir "preocupació" pels afectats pels talls i mostra disposició a treballar conjuntament per solucionar les incidències. "Cal abordar la problemàtica de manera integral i coordinada des de diferents àmbits d'actuació per donar una solució definitiva a aquestes situacions", conclouen.

