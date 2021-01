Les llars d'infants privades de Catalunya reclamen una única xarxa educativa per a l'etapa de 0 a 3 anys

L’Associació Catalana de Llars d’Infants, l’Associació de Llars d’Infants de Catalunya i la Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya han reclamat una única xarxa educativa per a l’etapa de 0 a 3 anys davant les actuals "dues xarxes paral·leles". Exposen que una xarxa forma part del Departament d’Educació i, per tant, està regulada per la Llei d’Educació Catalana (LEC).L'altra és la formada per establiments no regulats per l'administració, com les llars de criança i els centres de suport familiar, entre d'altres. Afirmen que hi ha un increment destacat d'aquests espais des de l’inici de la pandèmia. "Només necessiten una llicència municipal d’activitat, en concret, una llicència mediambiental, per poder funcionar", denuncien.“Cal que es compti amb una normativa que sigui igual per a tothom i que es deixi de generar confusió entre la ciutadania amb denominacions similars i sobre quins centres i quins no estan acreditats pel Govern de la Generalitat”, assegura Conxita Pericó, presidenta de l’Associació Catalana de Llars d’Infants. Assenyala que la nova llei d’educació, l’anomenada LOMLOE o llei Celaá, avala aquesta posició.Les entitats insisteixen en la importància de l'educació dels 0 als 3 anys i se sumen a la petició de la gratuïtat d’aquest tram educatiu per a totes les famílies, a través de la xarxa de centres autoritzats existent. També posen èmfasi que per mantenir la qualitat del servei educatiu, aquest primer s'ha d'impartir de manera exclusiva als espais que estan especialment preparats, com són els centres autoritzats pel Departament d’Educació.Recorden que per poder ser acreditat com a centre educatiu una llar d’infants o escola bressol ha de complir diversos requisits relacionats tant amb el desenvolupament de les capacitats de l’infant com amb el nombre i la qualificació del personal docent, i l’adequació dels espais i les instal·lacions. Pel que fa als espais i instal·lacions necessàries per impartir el primer cicle educatiu, cadascuna de les aules de la llar ha de tenir una superfície mínima de 2m2 per infant, amb un mínim de 30m2, entre d'altres requisits.

