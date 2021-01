Menys impostos i més professionals a l'administració, propostes de l'Institut Ostrom als partits

Reduir impostos i professionalitzar la direcció de l'administració són dues de les 50 propostes que l'Institut Ostrom, d'ideologia liberal, ha fet arribar a tots els partits polítics que es presenten a les eleccions del 14-F . En paraules d' Eric Herrera, president del think tank , "la pandèmia ha posat de manifest les mancances més flagrants de les nostres institucions" i cal una mirada llarga per aconseguir la "reconstrucció de Catalunya". L'aposta per una major flexibilitat i competitivitat social planeja sempre en les propostes del laboratori liberal.Una de les propostes més destacades de l'informe és la professionalització de l'alta direcció pública per "deslligar el funcionament de les institucions del cicle polític-electoral", tal i com succeeix en els països anglosaxons i escandinaus. Això afectaria direccions i subdireccions generals i directors d'agències, fundacions i consorcis, que serien escollits a través d'un procés obert i competitiu.Una altra proposta afecta la política fiscal, reclamant un tipus únic del 18,5% en el tram autonòmic de l'IRPF, eliminar reduccions i deduccions, i apujar el mínim exempt no subjecte a retenció a 20.200 euros. També proposen suprimir l'impost de patrimoni i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals (ITPAJD) i incrementar l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.El document -que es pot consultar aquí - desenvolupa, en unes quaranta pàgines, unes recomanacions de reforma en els àmbits de la mobilitat social, educació i predistribució; recerca, innovació i desenvolupament; habitatge; fiscalitat; mercat de treball; regulació i competència; sostenibilitat i transició ecològica; disseny institucional i reforma de l’administració; i drets civils, ciutadania i diversitat.Per impulsar la mobilitat social, proposen implementar un sistema de diagnòstic precoç i suport suplementari per als estudiants amb dificultats, dotar els centres escolars de plena autonomia per escollir el personal docent i reforçar els programes de pagament per rendiment (PPR) en el sistema educatiu públic. També introduir un complement salarial seguint els models existents al Quebec, Regne Unit i País Basc.Quant a política d'habitatge, Ostrom planteja derogar el control de preus del lloguer i facilitar la construcció de nou habitatge, agilitzant la concessió de llicències urbanístiques, destinant sòl dotacional a noves promocions i facilitant la conversió de locals comercials a habitatge, a més d'incrementar l'oferta de lloguer protegit per fer front al risc d'exclusió residencial.El laboratori d'idees liberal fa també unes recomanacions en l'àmbit dels drets civils, com promoure la justícia restaurativa i la mediació penal i comunitària; lluitar contra el perfilat ètnic en les actuacions policials; crear un circuit integral d'acollida de refugiats; agilitzar l'homologació i convalidació de títols i estudis d’immigrants extracomunitaris i reforçar els mecanismes de prevenció i actuació contra l'assetjament de persones LGTBI.

