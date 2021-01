L'Agència Europea del Medicament decidirà si aprova la vacuna d'Oxford el 29 de gener

Altres notícies que et poden interessar

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) decidirà si aprova la vacuna d'Oxford-AstraZeneca el 29 de gener. L'EMA ha convocat aquesta reunió del comitè científic per valorar si avala el vaccí britànic després de rebre la petició d'autorització de la universitat i la farmacèutica.Si finalment el regulador de la UE dona llum verda a la vacuna d'Oxford, serà la tercera que es podrà distribuir al mercat europeu juntament amb la de Pfizer-BioNTech i Moderna. Brussel·les ha comprat anticipadament 300 milions de dosis de la vacuna d'Oxford, que se sumarien als 600 milions de Pfizer i els 160 milions de Moderna.Per tant, la UE tindria assegurades dosis suficients per cobrir tota la població del bloc, si bé la distribució de les vacunes es farà al llarg del 2021 i només una part d'aquestes arribaran entre gener i març. Brussel·les preveu que el gruix de les dosis es reparteixin a partir de l'abril.

