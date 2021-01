Com protegir la nostra casa davant la neu i el gel

Les nevades del cap de setmana han deixat al seu pas uns dies de fred extrem. Les previsions és que s'arribi a temperatures per sota dels zero graus en diversos indrets del territori. El sud i l'interior de Catalunya destaquen per estar en nivells de perill alt i moderat entre dimecres i dijous. És per això que aquests dies és clau saber protegir les nostres llars del fred, i no només pel que fa a la temperatura interior, sinó també pels possibles accidents ocasionats pel gel:Si no venen amb un aïllament de sèrie es pot utilitzar espuma, tovalloles o cintes adhesives per evitar que entri el fred i surti la calor. A més, és una manera d'estalviar també en la factura de la calefacció.i l'entrada de casa per evitar relliscades i caigudes.d'aires acondicionats que hi hagi a la façana de la casa, si cau pot fer molt de mal.Pot semblar un detall irrisori, però si estan posades contribueixen a crear un espai entre la finestra i la mateixa cortina on l'aire es queda quiet. L'aire quiet actua com un gran aïllant, ja que evita que la calor vagi cap a fora.El vidre és un pèssim aïllant, per tant, posar la persiana ajuda a millorar l'aïllament.i si és necessari, mantes. D'aquesta manera no es fa un ús intensiu de la calefacció., al mínim, per evitar que les parets es refredin i s'acabi perdent la calor.de la casa estiguin en una mateixa habitació.han de tenir un lloc dins de la casa on puguin resguardar-se del fred, també se'ls pot donar mantes en cas que sigui necessari., es recomana cobrir-les amb espuma de poliuretà, porexpan o qualsevol material aïllant.

