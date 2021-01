Més d'una desena de carreteres continuen tallades a causa del temporal

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que aquest dimarts hi ha encara 15 carreteres tallades a causa del temporal Filomena que ha assolat Catalunya durant el cap de setmana. 8 de les 14 vies estan ubicades al Camp de Tarragona i 4 a les Terres de l'Ebre. En total, a la xarxa viària catalana en aquests moments hi ha 42 trams afectats, sumant-hi les 14 carreteres tallades, majoritàriament xarxa viària secundària.L'SCT informa que les vies tallades a la demarcació de Tarragona són la T-231 a Barberà de la Conca, la T-313 a Duesaigües, la T-322 de Vilanova d'Escornalbou a la Torre de Fontaubella, la TV-2014 a Piles, la T-740 a Falset, la TP-7402 a Porrera, la TV-3021 a Rasquera, la TV-3111 a Tivissa, la TV-3223 a Torre de Fontaubella, la T-7333 a la Fatarella, la T-7232 a Vilalba dels Arcs-Batea i la TV-7022 a Morera de Montsant.A Barcelona hi ha dues vies tallades, la BV-4024 de Bagà a Coll de Pal i la BV-4031 de Castellar de N'Hug al Coll de la Creueta, aquesta a causa del vent. Mentrestant, a la demarcació de Lleida, l'N-141 al seu pas per Bossòst també està tallada.D'altra banda, l'SCT informa que hi ha una quinzena de trams de la xarxa viària secundària en els quals és obligatori circular amb cadenes i una desena on cal extremar la prudència per la presència de gel a la calçada, principalment a les demarcacions de Tarragona i de Lleida.A més, cal destacar que cal circular amb molta precaució a la N-260 a la Pobla de Segur on està restringit el pas de camions entre els quilòmetres 309 i 347.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor