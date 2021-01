Seat negocia un ERTO que afectarà 11.000 treballadors

La direcció de SEAT i els representants dels sindicats han començat aquest dilluns la negociació d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causes organitzatives i productives derivat de la ruptura d'estoc de semiconductors. L'expedient afectarà un màxim d'11.000 treballadors i estarà vigent fins al 30 de juny, segons ha avançat l'Ara' i ha confirmat l'ACN. L'expedient tindrà una afectació diària de 400 treballadors a la planta de Martorell i 150 a la planta de la Zona Franca, com a màxim.A aquests s'hi podrien sumar els empleats afectats per tancaments puntuals de les plantes, de fins a 20 dies a Martorell i la Zona Franca i fins a 30 dies al Prat de Llobregat. Els treballadors afectats de la planta de Martorell pertanyen a la línia 2, encarregada de la fabricació del SEAT León i SEAT Formentor. Aquesta reduirà el ritme de producció de tres a dos torns per la falta de semiconductors. Una part dels treballadors d'aquesta línia cobrirà l'increment de la línia 1 a tres torns a ple rendiment per l'èxit comercial del SEAT Ibiza i el SEAT Arona, mentre que la resta formarà part de l'expedient.CCOO ha assegurat que són conscients del difícil context econòmic i ha manifestat que treballaran per minimitzar les conseqüències negatives de l'expedient per als treballadors. En aquest sentit, reclamaran un pla social amb complements a la prestació de desocupació de fins al 90% per millorar la retribució dels empleats, així com la garantia del cobrament íntegre de les quatre pagues extraordinàries o el gaudi de les vacances.UGT també ha avançat que també demanarà a la companyia un complement del sou dels afectats per l'ERTO fins al 90%, així com que l'expedient no afecti la quantitat de dies de vacances ni les pagues extres. A més, sol·licitarà que els treballadors de més de 56 anys no quedin afectats per l'expedient, com també farà CCOO.En els pròxims dies, la direcció de l'empresa i els sindicats es tornaran a reunir per acordar les mesures de flexibilitat de la producció, les condicions de l'ERTO i el pla social que l'acompanyarà. Tant l'empresa com la representació dels treballadors tenen previst arribar a un acord abans que finalitzi aquesta setmana. Al llarg de l'any, la companyia preveu recuperar tot el volum de vehicles que no es produeixi en aquestes setmanes per la falta de semiconductors.

