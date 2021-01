L'ACR denuncia un «intent de privatitzar les ràdios municipals» per part del Govern

L’Associació Catalana de Ràdio ha denunciat l’intent del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya d’obrir el procés de privatització de les ràdios municipals i de blanquejar les cessions il·legals que ja s’han fet.L'entitat que integra el conjunt d’emissores i cadenes privades que operen a Catalunya ha denunciat, entre d’altres, les privatitzacions de les emissores municipals de Girona, Sant Pol de Mar, Berga, Santa Cristina d’Aro, Castellvell del Camp (que emetia per a tot el Camp de Tarragona), Santa Coloma de Farners i recentment Sant Vicenç de Montalt, Sant Sadurní i Sant Just.La reclamació de l'ACR arriba a través del Projecte de Decret Llei que el Departament ha elaborat amb el pretext formal d’adaptar-se a la directiva europea, però on de passada vol forçar la norma per legalitzar les cessions d’explotació a empreses privades de les freqüències municipals de Catalunya.L’Associació Catalana ha denunciat al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i als jutjats, quan aquest organisme no ha actuat, les cessions d’explotació de què els seus associats han tingut coneixement. Fruit d’aquestes accions, alguns ajuntaments han cessat en aquest procediment il·legal de manera voluntària i en altres casos han estat els jutjats els que han obligat els ajuntaments a fer-se enrere en les cessions d’explotació a empreses privades.Des de l'associació consideren que el Departament de Presidència pretén legalitzar "a posteriori" situacions decididament irregulars d’emissores municipals ja citades i per interessos polítics o empresarials que no tenen res a veure amb els objectius de la comunicació local.

