Simón alerta: «Venen setmanes molt dures»

Després de constatar que a "pràcticament tots els països europeus continua l'augment de casos", Simón ha volgut deixar clar que l'ascens de la corba no es pot atribuir a la nova soca detectada al Regne Unit, de la qual fins ara es registren a Espanya una setantena d'infectats, amb una setantena més en estudi."Pot tenir un petit impacte, però l'evolució no es pot atribuir a això", ha subratllat Simón, que ha reiterat, en canvi, que l'augment s'ha d'atribuir al comportament social durant el Nadal. En tot cas, i preguntat per si davant d'aquest panorama caldria prendre mesures de restricció de la mobilitat més dures, Simón ha indicat que des del seu punt de vista no cal un confinament domiciliari com el del mes de març.