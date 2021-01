Dues persones sense sostre moren a Barcelona en plena onada de fred

Dos homes sense sostre han mort aquesta nit a Barcelona en plena onada de fred. Els cossos no presentaven signes de violència i ara les autòpsies hauran de determinar si la causa de la mort és la hipotèrmia, segons avança El Periódico El primer cos s'ha trobat al parc de la Ciutadella i al seu costat hi havia un altre home que dormia al carrer que sí que presentava signes d'hipotèrmia. El segon cos s'ha trobat a la plaça del Poeta Boscà, a la Barceloneta.Segons Arrels Fundació, referent en aquest àmbit, a Barcelona hi ha 4.200 persones sense llar, més de 1.200 de les quals viuen al carrer. Coincidint amb el temporal, Barcelona ha allotjat un total de 33 persones sense llar al pavelló de la Fira la nit passada. Amb el descens de la temperatura, l'Ajuntament va optar per reobrir el pavelló, que ja era buit, i allotjar temporalment persones que són al carrer.La nit de dissabte van dormir-hi 18 persones i la de diumenge 33. Al dispositiu, gestionat pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i la Creu Roja, també s'ha ofert a aquestes persones sopar i esmorzar així com la possibilitat d'higiene i atenció sanitària i social. El pavelló, amb 100 places, ha reobert com a dispositiu d'emergència davant de l'acumulació de fenòmens meteorològics adversos i, per tant, és temporal.

