El Gimnàs Social Sant Pau demana ajornar el desallotjament

Queden nou dies perquè s'executi el desallotjament el Gimnàs Social Sant Pau a Barcelona, al barri del Raval. L'entitat està utilitzant totes les eines que té a l'abast per intentar evitar-ho i ha presentat un escrit al jutjat per demanar que el desallotjament s'ajorni fins al 30 d'abril.El principal argument de l'entitat és la necessitat de mantenir el servei de dutxes i d'entrega de menjar que duen a terme per a les persones sense sostre de la ciutat. Un servei que reivindiquen com a especialment necessari a causa de la pandèmia. Uns serveis que, conjuntament amb la recollida de roba duu a terme des del 20 d'abril tot i que l'activitat de gimnàs va aturar-se el 13 de març.Segons assegura l'entitat, el gimnàs atent cada dia 150 persones. A més, asseguren que han abonat el deute de 9.200 que havien contret i que han garantit el pagament corresponent a les rendes fins al 30 d'abril, equivalent a 11.200 euros més.L'Ajuntament es va comprometre el 2018 a comprar la finca on hi ha el gimnàs i ara l'entitat insta el consistori a complir la promesa . Els propietaris, Samaranch Viñas i Encesa Viñas, van decidir no prorrogar el contracte de lloguer que va expirar al juny. La relació entre propietat i llogaters ha tingut alts i baixos a causa d'impagaments que finalment s'han saldat.

