El Barça lluirà una samarreta exclusiva (i amb senyera) en el Clàssic del Bernabéu

Disseny exclusiu pel Clàssic

El Barça lluirà una samarreta amb un disseny especial en el proper Clàssic al Santiago Bernabéu. El club blaugrana lluirà una equipació exclusiva en el partit contra el Madrid del cap de setmana de l'11 d'abril que, per primera vegada, fusionarà les franges blaugranes amb la senyera.El disseny, que porta per nom "Edició Especial El Clàssic" i "Juguem com som" com a eslògan, s'utilitzarà només al Santiago Bernabéu i serà ja el cinquè diferent que llueix l'equip aquesta temporada. Sortirà a la venda al gener i Carles Puyol n'és la imatge promocional.

