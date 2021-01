La patronal demana que no s'ajornin les eleccions del 14-F «sota cap punt de vista»

Altres notícies que et poden interessar

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat aquest dilluns que no s'ajornin les eleccions al Parlament del 14-F, davant la perspectiva que siguin postposades per l'increment de casos de Covid. Ho ha dit en el transcurs de la seva intervenció davant l'assemblea de la patronal que s'ha celebrat avui. Ha reclamat que es posin tots els recursos sanitaris disponibles perquè es pugui mantenir la data elegida. "No fer-ho -ha assegurat- seria donar per perdut el 2021".El dirigent patronal ha demanat que el govern que surti de les eleccions "lideri Catalunya amb la màxima autoritat política i econòmica" i "pugui elaborar uns pressupostos per a la reconstrucció de la nostra economia". Sánchez Llibre ha demanat "passar pàgina a l'actual etapa de desgovern, baralles i divisions internes entre els dos partits que integren el Govern".Aquest ha estat un dels missatges que avui ha llançat Foment del Treball. Un altre ha estat criticar durament la gestió de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Sánchez Llibre ha denunciat la "manca de diàleg, de complicitat i d'entesa" amb Colau amb tots els aspectes que fan referència a la mobilitat. L'ha acusat de mantenir una actitud "sectària" i de convertir Barcelona en una "ciutat decadent", afectant greument la seva reputació internacional.En línia amb el que ha anat defensant Foment des de l'inici de la pandèmia, Sánchez Llibre ha considerat imprescindible un pla de xoc de 50.000 milions d'euros en ajudes directes als sectors més afectats, com el turisme, l'hostaleria, el comerç, les agències de viatges o la cultura. És una proposta que Foment ja ha fet darrerament. El president de Foment ha reclamat un "major endeutament", ja que en aquests moments l'emissió de deute públic es pot fer en bones condicions. major esforç per sota de la mitjana europea tant en la concessió de crèdits com en ajudes directes.Els empresaris consideren el 2020 un any perdut a tots els efectes, però temen que el 2021 també ho sigui si no s'adopten mesures extraordinàries amb celeritat. Foment vol que el govern espanyol utilitzi una part dels fons europeus per a reformes estructurals, alhora que reclamen la condonació i ajornaments d'impostos. La patronal ha demanat també una nova pròrroga dels ERTO fins al 31 de maig, facilitant als empresaris el manteniment de l'ocupació de manera proporcional a les necessitats del mercat i la demanda.Ha anunciat que aquest mateix dilluns ha enviat una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reclamant una major injecció de diner -"no pas crèdits"- per ajudar el teixit empresarial, en línia amb el que s'està fent en d'altres països de la UE. Sánchez Llibre recorda a Sánchez que la despesa pressupostària addicional d'Espanya ha estat de tan sols el 3% del PIB, enfront el 7,7% d'Alemanya o el 4,5% d'Itàlia. Pel que fa a ajudes de liquiditat, l'estat espanyol hi ha destinat un 14,2% del PIB, quan a Itàlia ha estat del 33% i a Alemanya del 30,8%.Sánchez Llibre ha detallat diverses mesures per a la reactivació econòmica de Catalunya, que segons Foment passa per una major estabilitat política, un pla de reindustrialització, incrementant la indústria catalana fins assolir el 23% del PIB, reforçant el sector agroalimentari, que ha demostrat la seva força durant la pandèmia (amb l'ampliació del canal d'Urgell, per exemple). Ha destacat també que cal potenciar la visió metropolitana de Barcelona, amb una major integració dels municipis que conformen la regió i trobar un nou discurs que reubiqui Barcelona al món.

