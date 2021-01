El temporal Filomena esborra del mapa més de la meitat de la barra del Trabucador

Pla gereral de la Barra del Trabucador inundada per l'aigua del mar Foto: Jordi Marsal/ ACN



Pla mitjà del conductor d'un camió avançant per la zona inundada del Trabucador Foto: Jordi Marsal/ ACN

No ha passat ni un any des que el temporal Glòria tornés a posar en evidència la fragilitat extrema de la barra de Trabucador, que, només començar el 2021, un nou episodi de mal temps ha acabat esborrant pràcticament del mapa la meitat de l'istme.El temporal Filomena, que ha assotat també la costa del delta de l'Ebre, ha provocat mitja dotzena de trencaments, alguns de diversos centenars de metres d'amplada, on el mar penetra lliurement a l'interior de la badia dels Alfacs, desdibuixant totalment les obres d'emergència executades fa uns mesos.Tot i que els canals no són tan profunds com en l'anterior episodi, l'accés a la punta de la Banya i les salines de la Trinitat per terra és gairebé impossible: únicament amb vehicles especials i de gran alçada.

