Les vuit pel·lícules de Netflix que la crítica adora però que gairebé no ha vist ningú

que viu en una camioneta i està molt orgullosa de portar una vida austera, però sobretot independent de què es considera socialment acceptat. Un dia ensopega per casualitat amb un nadó i sent l'impuls de " rescatar " a la nena de la seva negligent mare. És llavors quan entra en escena l'Allison Janney, que interpreta a la mare de l'exparella d'en Page. Un drama sobre la maternitat, les obligacions de les dones en societat i sobre l'instint de protecció en un ambient hostil.

Dos veïns es converteixen en amics inseparables després que a un d'ells li diagnostiquin un càncer terminal. Els dos " col·legues" , sobtadament confrontats amb la realitat de la vida , decideixen deixar de jugar al seu joc favorit, anomenat " paddleton " , per embarcar-se en una aventura tan física com espiritual.

Una escriptora i el seu marit (Paul Giamatti i Kathryn Hahn) busquen tenir un fill, però passats ella ha superat els 40 i les probabilitats es redueixen. La desesperació arriba a les seves vides i fa perillar el seu matrimoni quan la doctora , després diversos mètodes de fertilitat fallits, els recomana com a única sortida l'ajuda d'una altra dona per tenir un fill.

En Memo era una estrella del pop adolescent durant la dècada dels anys 90 que ho va perdre tot. Més de 15 anys de reclusió en una illa del sud de Xile l'han transformat en una persona totalment atípica i rebrà una visita que li canviarà la vida per complet.

Una parella de refugiats del Sudan , un país arrasat per la guerra, tracta de sobreviure en un petit poble d'Anglaterra fins que descobreixen que allà els espera un perillós mal. La parella protagonista és sorprenent, els intèrprets Sope Dirisu i Wunmi Mosaku, amb l'aparició d'actor secundari de en Matt Smith.

Netflix és una de les plataformes estrella pel públic. Des de fa anys acumula centenars de pel·lícules i sèries, en un catàleg cada vegada més canviant i amb més limitacions per drets, però sempre amb diversos títols exitosos que marquen la tendència durant el mes o fins i tot, durant un any. La plataforma utilitza diversos algoritmes que traslladen l'usuari als films o sèries que més li podrien agradar a partir dels seus gustos, a més d'oferir altres, constantment, en publicitat. Això provoca que contingut de qualitat acabi amagat en una prestatgeria virtual, com denuncien bona part dels crítics. Els crítics d'IndieWire, un dels mitjans de més impacte sobre anàlisi de cinema, sèries i audiovisual, han confeccionat una llista de diverses pel·lícules que han quedat arxivades en un racó dins de la plataforma de Netflix, que són un èxit per a la crítica, però el públic generalista no ha consumit. Els principals títols, tots produïts per la mateixa Netflix, són aquests:· Tallulah (2016)Elliot Page interpreta a una sensesostre· Paddleton (2019)· Alex Strangelove (2018)Una pel·lícula adolescent divertida, sense paternalismes ni infantilismes, en la recerca de la identitat personal, amorosa, sexual i a enfrontar-se a l'últim any d'institut. Un jove triomfador, amb parella i bones notes, decideix perdre la virginitat. És llavors quan coneix un altre noi, homosexual, i enceta una conversa: a ell també li agrada el protagonista. A partir d'aquí tot comença a donar voltes en les grans inquietuds dels joves que veuen que tota la seva infantesa i adolescència cau per donar pas a les grans qüestions adultes.· To the Bone (2017)Emotiva història sobre la bulímia, l'anorèxia i els trastorns depressius en els adolescents. Una jove, interpretada per Lilly Collins, haurà d'afrontar la seva malaltia en una casa poc convencional de recuperació, on es creen diversos lligams entre ells. Un dels psicòlegs, Keanu Reeves, tracta amb ella els seus problemes de falta d'ambició, la seva depressió i la seva resignació per la vida.· Private Life (2018)· Nadie sabe que estoy aquí (2020)Una pel·lícula xilena que aborda l'aïllament d'una persona durant quinze anys.· His House (2020)· Our Souls at Night (2017)Una meravellosa història sobre la gent gran, l'amor de la tercera edat i el dolor de la soledat provocat per la pèrdua dels que més estimes. La icònica parella formada per la Jane Fonda i el Robert Redford desafia la seva pròpia edat en una lliçó d'interpretació per afrontar la vida en els seus últims anys de plenitud.

