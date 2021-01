Torra presenta recurs contra la segona causa per desobediència per la pancarta dels presos

L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat avui un recurs contra la interlocutòria per desobediència del Jutjat d'instrucció 24 de Barcelona, relacionada amb la pancarta a favor de la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats que penjava al balcó del Palau de la Generalitat. La defensa del president Quim Torra recorda que "els fets que se li imputen estan emparats pel dret a la llibertat d'expressió, el dret de participació política, així com a l'exercici de càrrec representatiu, i al dret de tutela judicial efectiva".A més, la defensa del president Torra considera que en la interlocutòria de la jutgessa hi ha "errors importants en el relat dels fets", que donava deu dies a la fiscalia i l'acusació per marcar la seva posició abans d'obrir judici oral. La jutgessa, considera la defensa, "omet elements decisius del relat dels fets, com és que els testimonis citats a declarar van exposar que hi havia recursos interposats contra l'ordre del TSJC de retirada de la pancarta".L'equip del president Torra també consideren que la jutgessa "treu conclusions sobre els fets en un moment processal que no pertoca fer valoracions sobre els fets". Així és quan afirma que, segons la defensa de l'expresident, "sense que això impliqui fer valoracions anticipades, la conducta de l'investigat demostra indiciàriament una rebel·lia contumaç davant del fet ordenat".La defensa recorda al tribunal que 'la pressa, en l'àmbit del Dret, són males conselleres, però quan es parla del dret penal ens poden portar a un terreny encara més perillós com és el de denunciar els fets abans, fins i tot, de la seva possible comissió'. Es refereix en aquest sentit al fet que el Tribunal va ordenar la retirada de la pancarta abans de resoldre els recursos pendents de resoldre. I és a partir d'aquest fet que va establir l'acusació de desobediència contra el president Quim Torra.És en aquest aspecte que la defensa cita l'article 410 de l'apartat 2 del Codi Penal: "No incorreran en responsabilitat criminal les autoritats o funcionaris per no donar compliment a un mandat que constitueixi una infracció manifesta, clara i terminant d'un precepte de Llei o de qualsevol altra disposició general".

Torra presenta el recurs contra el seu segon encausament per desobediència by naciodigital on Scribd

