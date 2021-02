Últimes hores per demanar el vot per correu: t'expliquem com fer-ho

Altres notícies que et poden interessar

El vot per correu serà un dels aliats de la participació segura en les eleccions catalanes del 14 de febrer. El termini per sol·licitar-lo, tant de manera telemàtica com de forma presencial a les oficines de Correus, acaba aquest divendres 5 de febrer a les 14 hores.Aquest any ja han votat així 180.000 persones, un 180% més que a les eleccions del 2017, segons ha indicat la portaveu del Govern, Meritxell Budó . No és estranya, doncs, la imatge de cues a les portes d'algunes oficines de Correus, si bé per reforçar el servei la companyia postal ha reforçat la plantilla amb 965 treballadors extra. Com funciona el vot per correu? És el mateix que el vot des de l'exterior? Ho responem a continuació.Per demanar el vot per correu cal tenir la ciutadania espanyola i estar censat a Catalunya. Primer cal fer la sol·licitud de vot per correu, ja sigui per via telemàtica - en aquest cal disposar d'un certificat electrònic reconegut - o presencialment en qualsevol oficina de correus. Un cop s'admet la sol·licitud de vot per correu ja no es pot votar de manera presencial.Un cop s'omple l'imprès, on s'ha d'escriure l'adreça on volem rebre la documentació per votar, l'Oficina del Cens Electoral envia al domicili indicat un correu certificat abans del 8 de febrer. Hi rebreu el certificat d'inscripció al cens, una papereta de votació de cada candidatura que es presenta a les eleccions a la vostra demarcació, el sobre de votació, un sobre adreçat al president de la mesa en la qual correspon votar i un full explicatiu del procediment. Important: haureu de mostrar el vostre DNI, el passaport o el carnet de conduir al carter quan us la porti. Si no esteu a casa, haureu d'anar-la a buscar a l'oficina de Correus.Ara toca enviar el vot. Heu de triar la candidatura que voleu votar, introduir la papereta en el sobre de votació i tancar-lo. Si voleu votar en blanc no cal introduir cap papereta al sobre. L'elector pot entregar al carter el sobre electoral dirigit a la mesa i rebrà un justificant del dipòsit de vot. Així s'evita haver d'anar més tard a una oficina de Correus a entregar el vot. De tota manera, si preferiu anar-hi, podeu enviar, de forma gratuïta, el vostre vot per correu certificat a través d'una oficina de Correus i no cal que ho feu de manera personal, hi pot anar algú altre. L'últim dia per votar per correu és el 12 de febrer, dos dies abans de les eleccions, fins a les 14 hores.Les 296 oficines de Correus de Catalunya han ampliat horaris i la majoria obren al matí i a la tarda. Gairebé un terç de les oficines també obren els dissabtes i totes obren els festius locals. Es pot consultar l'oficina més propera al domicili i l'horari en aquesta web . No és necessari demanar cita prèvia, però en 89 oficines donen aquesta opció per estalviar cues. La cita es pot sol·licitar en aquesta pàgina . Les oficines tenen mampares de separació entre personal i clients i s'hi controla l'aforament per evitar aglomeracions. També s'han reforçat les tasques de ventilació i desinfecció.És Correus qui custodia els vots fins a la data de les eleccions, i res no fa pensar que això pugui suposar un risc per a la fiabilitat del sistema de vot per correu. Com que es pot votar sense sortir de casa -l'elector pot donar el seu vot al carter, que el porta a l'oficina de Correus- és el mateix treballador qui també actua com a custodi del vot. Com apunta el politòleg Pau Vall en declaracions a, la llei estableix penes de fins a tres anys de presó en cas d'irregularitats en el vot per correu. En aquest document signat pel president de Correus, Juan Manuel Serrano Quintana, se n'explica el procediment.El dia de les eleccions els carters porten el vot al col·legi i la mesa electoral que correspon i el president de la mesa signa la recepció dels sobres. Quan acaba de votar l'última persona presencial, es comprova que els sobres rebuts corresponen a les persones que han fet la sol·licitud de vot per correu i que són al cens i, un cop fet aquest pas, es dipositen els sobres amb tancats amb la papereta dins l'urna corresponent. Tot aquest tràmit es fa davant dels membres de la mesa i els interventors de tots els partits, per tant, si hi hagués alguna irregularitat es podria denunciar. Els últims a votar són els membres de la mesa, i el recompte de vot presencial i per correu es fa conjuntament.No. Històricament, no hi ha hagut cap denúncia per frau en el sistema de vot per correu. Vall argumenta que hi ha evidència que diu que en el vot per correu no hi ha més frau que en el vot presencial. De fet, un article acadèmic amb el títol El vot per correu incrementa el frau? publicat l'octubre de l'any passat conclou que en aquest sistema de vot el risc de frau és fins i tot menor que en el vot presencial. L'estudi fa referència als casos de Washington, Oregon i Colorado, als Estats Units. En la mateixa línia, el director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña-López, argumentava en un extens fil a Twitter que és "tècnicament quasi impossible i no hi ha evidència històrica" que s'hagi produït frau en el vot per correu.

