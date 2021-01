El País Valencià registra el rècord de temperatures més baixes en un inici d'any

Els deu primers dies de l'any 2021 són els més freds des del 1954 al País Valencià, amb una temperatura mitjana d'uns 3,5 graus. Així, aquest inici d'any és el segon considerat com "extremadament fred" des dels anys 50, tan sols per darrere de 1954, quan la temperatura mitjana es va situar en tres graus, segons ha indicat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) en un fil de Twitter.De fet, segons ha destacat Aemet, diverses localitats de nord del territori porten des de la nit de Reis amb temperatures sota zero, i aquesta matinada s'han assolit mínimes de fins a -7,6ºC a Vilafranca; -6,8ºC a Castellfort; -6,4ºC a Fredes i -4,8ºC a Morella. Des d'Aemet també han remarcat que, veient la sèrie, "s'intueix que el fred d'aquest any és una anomalia local, dins d'una tendència general a l'alça".Dels últims deu anys, cinc s'han considerat com càlids, la resta han estat lleugerament per sota de la mitjana i només aquest entra en la categoria de fred (extremadament fred, en concret). Segons l'agència, hi ha una tendència significativament estadística amb un 95% de confiança que la temperatura mitjana del trimestre hivernal ha ascendit una mica més d'1 ° C a la Comunitat Valenciana des de 1950."Això no vol dir que ja no vagi a fer fred mai, o que cada hivern vagi a ser més càlid que l'interior. Vol dir que hi ha una tendència de temperatures a l'alça dins de la sèrie estadística, i que els episodis freds com els d'aquest any cada vegada seran menys freqüents", han agregat.