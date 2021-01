La Fundació Damm tindrà una ciutat esportiva a Barcelona

La Fundació Damm ha adquirit els terrenys per construir una ciutat esportiva. S'ubicarà a l'antic Golf Montjuïc, en uns terrenys que fins ara eren propietat del Club Natació Montjuïc. L'usuari principal serà el Club de Futbol Damm i es preveu inaugurar-la a principis del 2023 a Barcelona, ​​informa la Fundació aquest dilluns en un comunicat.El vicepresident de la Fundació i president del club, Ramón Agenjo, i el president del Club Natació Montjuïc, Jaume Roca, han ratificat el traspàs en un acte al costat dels presidents de la Federació Catalana de Futbol, ​​Joan Soteras, i de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertrán.La nova ciutat esportiva serà obra conjunta dels estudis d’arquitectura barcelonins Max de Cusa i Hiha Studio. Les noves instal·lacions tindran una superfície de 30.000 m, distribuïts en dos camps de Futbol 11 -un dels quals es podrà dividir en dos camps de Futbol 7- i dos edificis.L’edifici principal acollirà les oficines del CF Damm, a més dels serveis mèdics del club, gimnàs, vestidors del camp principal i sala d’estudis, per tal de donar continuïtat a la formació acadèmica dels jugadors. En el segon edifici, situat entre els dos camps de futbol, s’hi ubicaran uns altres vestidors, les graderies -amb capacitat fins a 550 espectadors- i una àrea de restauració de 100mEl disseny s'integra en el paisatge de Montjuïc i implica sostenibilitat i eficiència energètica, per aconseguir unes instal·lacions Nearly Zero Energy Building (NZEB) i energèticament autosuficients; el consum serà 100% elèctric i inclourà plaques fotovoltaiques, i s'optimitza el consum d'aigua amb un dipòsit per emmagatzemar la pluja, que regarà els camps de futbol i l'entorn dels edificis.Ramon Agenjo ha explicat que més de 230 nois i noies de 8 a 18 anys "es formaran esportiva i humanament a través de la pràctica del futbol" i Jaume Roca ha donat suport a educar a través de l'esport. L'entitat ha constatat que l'objectiu segueix sent formar els joves i afavorir que es converteixin en futbolistes: pel club han passat Gerard Moreno, Carles Pérez, David López, Aleix Vidal, Cristian Tello, Rubén Alcaraz, Carlos Clerc, Edu Expósito i Keita Baldé, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor