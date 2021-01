PNC i Primàries presenten els avals necessaris per ser al 14-F

A falta de validació oficial dels avals recollits, les formacions independentistes Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) i Primàries de Catalunya podran presentar les seves candidatures a les eleccions al Parlament del 14 de febrer. No han trascendit, encara, xifres oficials, però com ja avançavem darrerament, tots dos partits han aconseguit els avals necessaris, 5.600 signatures al conjunt de les quatre demarcacions, el 0,1% del cens electoral. Així ho han anunciat les formacions liderades per Marta Pascal i Laura Ormella aquest matí via Twitter.





El PNC se sumarà així als seus antics companys del PDECat i Junts en l’espai polític dels hereus de l'antiga CiU. El Partit Demòcrata Europeu Català, amb Àngels Chacón com a candidata, no ha necessitat recollir avals perquè gaudeix dels drets electorals de Junts per Catalunya.



La coalició @Unitat1Octubre subscriu la demanda del @PartidoPACMA al TSJC de suspendre les eleccions si no es reforma la normativa de recollida d'avals. pic.twitter.com/5eGWHxQXAA — Força Catalunya (@CatalunyaForca) January 8, 2021

Primàries de Catalunya, la formació independentista unilateralista de la candidata Laura Ormella , ha assolit els 5.600 avals necessaris per presentar-se als propers comicis, una fita que ja es preveia factible en les darreres crides a la participació que va realitzar el partit, ja que en l'elecció de les llistes definitives de Primaries van participar prop de 6.000 persones. Primàries va aconseguir ahir les darreres signatures que necessitava, a la demarcació de Barcelona. Tot i l'èxit de la formació, des de Primàries han denunciat les presumptes males pràctiques dels militants de Junts que recollien firmes fins a la setmana passada i explicaven als ciutadans que podien avalar diverses candidatures , una polèmica en què va rebutjar entrar la llista de Laura Borràs.Així, el PNC i Primàries se sumen a les candidatures de Junts per Catalunya, que va presentar 52.000 avals -molts més dels que es requerien- dies abans del tancament, i a la formació d'ultradreta VOXconseguir els avals necessaris per presentar-se a les eleccions del 14 de febrer ha estat gaireb, que també va assolir la xifra necessaria en pocs dies. Però altres formacions sense representació han patit les restriccions de mobilitat, que han dificultant la recollida de firmes, i la ferotge competència, especialment en el camp independentista. En aquests comicis, diverses noves formacions han intentat presentar-se a les eleccions catalanes sense exit, entre elles el Front Nacional de Catalunya, Unitat Primer d'Octubre o la Coalició de Repressaliades (CR).El partit ultra Front Nacional Català, encapçalat pel candidat Albert Pont , president del Centre Català de Negocis, era també un dels ferms candidats a aconseguir els avals per a la seva candidatura. La formació esgota les seves opcions a escasses hores del tancament del termini. Segons va avançar a Nació Digital el seu secretari General, Jordi Casacuberta, la formació ja compta amb els avals necessaris a Tarragona i Girona, però a les demarcacions de Lleida i Barcelona el partit podria quedar-se a les portes de l'objectiu. El grup ha afirmat patir moltes dificultats per assolir els avals, en part per la situació sanitaria imperant al territori, que dificulta la recollida de signatures, així com degut a nombrosos incidents, amenaces i escraches que denuncien haver patit durant la recollida d'avals a poblacions com Olot, Arenys de Mar, Sabadell o Vilanova, i pels que ha presentat denúncies als jutjats. Casacuberta també lamenta que Junts per Catalunya hagi recollit moltes més signatures de les necessàries "per fer una demostració de força" i diu que això els ha "perjudicat notablement" ja que un elector només pot avalar una llista. Si hi ha duplicitat de firmes, s'anul·len els avals a les dues llistes. Ahir el candidat de la formació, Albert Pont, es trobava recollint signatures personalment en un punt a l'Arc de Triomf de Barcelona.Per altra banda, la candidatura Unitat Primer d’Octubre, la coalició independentista formada per la identitària Força Catalunya de Santiago Espot i el Bloc Sobiranista Català, no estarà present a les eleccions del 14-F. El grup va patir des de l'inici del termini de recollida enormes dificultats per assolir el nombre d’avals requerits i va presentar sense èxit un recurs a la Junta Electoral Central (JEC) perquè s’adaptés la normativa de la recollida d’avals a les noves restriccions. La formació demanava a la JEC que tots els avals presentats es donin per vàlids, o bé que s'eximeixi a les formacions de recollir-los. I si no es contemplés cap de les dues opcions, que se suspenguessin les eleccions catalanes.En la mateixa línia un dels partits històrics a les eleccions, el partit animalista PACMA, ha quedat fora de la cursa electoral al Parlament per primera vegada en la seva història. La formació va presentar el 28 de desembre un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha estat admès a tràmit però que sembla tindrà poc futur jurídic, sol·licitant la suspensió de les eleccions o la supressió dels requisits exigits a les formacions sense representació. Els animalistes veuen “una possible violació dels drets fonamentals”, ja que la convocatòria electoral en un context d’emergència sanitària ha sigut determinant en el fracàs de la formació per assegurar la seva presència a les eleccions del 14 de febrer. El moviment Unitat 1 d'Octubre ha rubricat també el recurs presentat pel PACMA al TSJC. Una altra candidatura independentista que tampoc serà a les properes eleccions és la Coalició de Represaliades (CR), liderada per Roger Español , l’activista independentista que va perdre l’ull per una bola de goma disparada per la policia nacional espanyola durant el referèndum de l’1-O. La formació va escollir en primera instància les sigles CDR, però les queixes d’alguns Comitès de Defensa de la República han fet que desistissin de fer-les servir. A falta de poques hores pel tancament de la recollida d’avals, la formació ja ha desistit de seguir cercant els avals necessaris.

Les evidents dificultats dels grups extraparlamentaris per aconseguir les firmes abans del termini fixat han fet que el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafel Ribó, també s’hagi pronunciat al respecte. Ribó va alertar que la recollida d’avals és ara mateix “impracticable”, ja que, tot i que pot fer-se telemàticament amb signatura electrònica, la majoria de la població no compta amb certificat digital, i això podria afectar la plena garantia del dret dels electors.



Ribó va demanar a la Junta Electoral Central que establís un sistema d’aval de les candidatures mitjançant una clau de tramitació telemàtica (CTT) o algun procediment similar, però la JEC va desestimar la proposta per “l’alt risc de frau”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor