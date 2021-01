Salut situa el pic de contagis just abans de l'inici de la campanya del 14-F

Hi haurà eleccions el pròxim 14 de febrer? És la pregunta que s'haurà de dirimir en els pròxims cinc dies, una decisió que els partits estan debatent en base a les dades epidemiològiques actuals i la projecció dels indicadors per a les pròximes setmanes. Encara és una incògnita si es celebraran o no els comicis, però el Departament de Salut ja ha exposat a la reunió dels diferents grups que el pic de contagis es preveu per just abans de l'inici de la campanya electoral, mentre que la major pressió hospitalària s'assoliria a les portes del 14 de febrer.Aquest dilluns la taula de partits s'ha reunit per avaluar quina és la situació, però no serà fins divendres quan es prengui la decisió definitiva. Serà aleshores quan també es certifiqui quin ha estat l'impacte de la mobilitat del Cap d'Any. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha exposat dos escenaris dissenyats pel Computational Biology and Complex Systems Research Group (BIOCOMSC) en col·laboració amb l’AQuAS i el SISAP (ICS). El primer preveu que la velocitat de contagi es mantingui estable al voltant de l'1,15 i el segon que es mantingui en 1,3. En els dos casos, la perspectiva és que les mesures que van entrar en vigor el 7 de gener facin efecte per fer baixar la velocitat a 0,9 i que aquesta torni a pujar fins a 1 quan el dia 18 finalitzin les actuals restriccions.Ara bé, cap dels dos escenaris preveu una acceleració de la propagació per, per exemple, l'arribada de la nova soca, com ha passat al Regne Unit, una situació que els experts no descarten "en cap cas". De fet, al marge d'aquest empitjorament possible, la precisió és que al voltant del 4 de febrer els malalts ingressats en UCI se situïn al voltant dels 640 o dels 850 i que la situació obligui a desprogramar activitat hospitalària, com ja està començant a passar en aquests moments. L'estimació de la situació per al 14 de febrer és que s'estigui entre els 3.000 nous contagis diaris i els 5.000 i entre 610 i 640 pacients ingressats en UCI i que això impliqui, a més de desprogramació, dedicació intensiva de recursos professionals per garantir l'atenció a la Covid i, al mateix temps, no frenar el ritme de vacunació. L'informe preveu també "dificultat per realitzar un rastreig òptim dels contagis", malgrat que ja haurà entrat en vigor, teòricament, el nou model anunciat per Salut i gestionat per l'Agència de Salut Pública.Amb aquesta projecció sobre la taula, els partits hauran de prendre la decisió final el pròxim divendres i, en cas de discrepància, serà el Govern qui tingui la última paraula. La conselleria de Salut ha exposat les dades però no ha exhibit cap posicionament sobre si s'ha de mantenir o no la data de les eleccions.

